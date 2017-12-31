Darbeye darbe

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Suudi Arabistan ve BAE’nin kendisine darbe girişimini püskürttü... Kral, kardeşleri Prens Faysal bin Hüseyin, Prens Ali bin Hüseyin ile kuzeni Talal bin Muhammed’i tutuklattı...
Katar'da darbe girişimine kalkışan olmayınca ülkeyi ablukaya alan, Lübnan'da Başbakan Saad Hariri'yi rehin alıp istifaya zorlayan ancak bu planı da boşa çıkan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı teslim olmaya zorlayan ABD-İsrail-Birleşik Arap Emirlikleri'şer ekseni' bu kez Ürdün'e el attı. ABD'nin emri ile yaklaşık 1 ay önce Suudi Veliaht Prens Selman ve BAE Veliaht Prensi Zayed, Prens Faysal bin Hüseyin ile görüştü. Darbeiçin yüklü miktarda paranınArabistan ve BAE'denyola çıktığını söyledi. Daha sonra da Prens Faysal binHüseyin de, Prens Ali binHüseyin ile kuzeni Talalbin Muhammed ile bir araya geldi ve darbe planını yaptı. Ancak aynı günlerde bu görüşmelerin detayı istihbarat birimleri tarafından ÜrdünKralı 2. Abdullah'a sunuldu. Kral, sonra bu planla ilgili güvendiği istihbaratçılara bir araştırma yaptırdı. GeçtiğimizPerşembe günü de PrensFaysal bin Hüseyin, PrensAli bin Hüseyin ile kuzeniTalal bin Muhammed'indarbenin son detaylarınıkonuştuğunu öğrendiğianda düğmeye bastı. Prens Faysal bin Hüseyin, Prens Ali bin Hüseyin ile kuzeni Talal bin Muhammed, darbe teşebbüsünden tutuklandı. Bu tutuklamalar, ABD başta olmak üzere Suudi Arabistan, BAE ve İsrail'de rahatsızlığa neden oldu. BAE ve Arabistan'da da prenslerin tutuklanması huzursuzluk yarattı.
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