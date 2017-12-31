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Darbeye darbe

Kralı 2. Abdullah, ve ’nin kendisine darbe girişimini püskürttü... Kral, kardeşleri Prens Faysal bin Hüseyin, Prens Ali bin Hüseyin ile kuzeni Talal bin Muhammed’i tutuklattı...

Darbeye darbe
Katar'da darbe girişimine kalkışan olmayınca ülkeyi ablukaya alan, Lübnan'da Başbakan Saad Hariri'yi rehin alıp istifaya zorlayan ancak bu planı da boşa çıkan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı teslim olmaya zorlayan ABD-İsrail- Birleşik Arap Emirlikleri 'şer ekseni' bu kez 'e el attı. ABD'nin emri ile yaklaşık 1 ay önce Suudi Veliaht Prens Selman ve Veliaht Prensi Zayed, Prens Faysal bin Hüseyin ile görüştü. Darbe için yüklü miktarda paranın Arabistan ve BAE'den yola çıktığını söyledi. Daha sonra da Prens Faysal bin Hüseyin de, Prens Ali bin Hüseyin ile kuzeni Talal bin Muhammed ile bir araya geldi ve darbe planını yaptı. Ancak aynı günlerde bu görüşmelerin detayı istihbarat birimleri tarafından Ürdün Kralı 2. Abdullah'a sunuldu. Kral, sonra bu planla ilgili güvendiği istihbaratçılara bir araştırma yaptırdı. Geçtiğimiz Perşembe günü de Prens Faysal bin Hüseyin, Prens Ali bin Hüseyin ile kuzeni Talal bin Muhammed'in darbenin son detaylarını konuştuğunu öğrendiği anda düğmeye bastı. Prens Faysal bin Hüseyin, Prens Ali bin Hüseyin ile kuzeni Talal bin Muhammed, darbe teşebbüsünden tutuklandı. Bu tutuklamalar, ABD başta olmak üzere , BAE ve İsrail'de rahatsızlığa neden oldu. BAE ve Arabistan'da da prenslerin tutuklanması huzursuzluk yarattı.
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  • 31 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
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