CIA’in yeni üssü BAE

ABD'de istihbarat örgütleri konusunda uzman olan yazar Jenna McLaughlin, ilginç açıklamalarda bulundu. Jenna McLaughlin, "Bir süredirCIA, BAE'yi bölgeninkoordinesinde üsolarak belirledi. BAE,Amerikan çıkarları için çok önemlibir ülke. CIA de, bu ülkenin önemliisimleriyle yaptığı toplantıda, istediğinialdı. Şimdi BAE'ye giden CIAajanı sayısını teşkilat dışında bilenyok. BAE, Langley'in en önemli dışmerkezi konumunda" dedi.
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