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’in yeni üssü

CIA’in yeni üssü BAE
ABD'de istihbarat örgütleri konusunda uzman olan yazar Jenna , ilginç açıklamalarda bulundu. Jenna McLaughlin, "Bir süredir CIA, BAE'yi bölgenin koordinesinde üs olarak belirledi. BAE, Amerikan çıkarları için çok önemli bir ülke. CIA de, bu ülkenin önemli isimleriyle yaptığı toplantıda, istediğini aldı. Şimdi BAE'ye giden CIA ajanı sayısını teşkilat dışında bilen yok. BAE, Langley'in en önemli dış merkezi konumunda" dedi.


Jenna McLaughlin
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  • 31 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
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