Yılbaşı gecesi kapalıyız!

Yılbaşı gecesi için alarm verildi. İstanbul'da Beyoğlu,Beşiktaş ve Şişli'deki yılbaşı kutlamaları "güvenlik gerekçesiyle" iptal edildi. Eğlence mekanlarından da ardı ardına iptal haberleri geldi. Ortaköy-Kuruçeşme hattının en popüler mekanlarından biri olan Sortie'ye yılbaşı için 30 kişinin rezervasyon yaptırdığı belirtildi. Ünlü mekanın daha fazla rezervasyon yapılmazsa kutlamaları iptal edeceği öğrenildi. Kuruçeşme ve Asmalımescit'teki tüm eğlence mekanlarının yılbaşı gecesi kapalı olacağı bildirildi. 'Klein' adlı gece kulübü, "Eğlence yok,Kapalıyız" dedi. İptallere, geçen yılbaşında terör saldırısı yaşayan 'Reina'nın eski işletmecisi AliÜnal'ın işlettiği 'Ruby' de eklendi. Ruby'den yapılan açıklamada, "Geçen yıl yaşanan üzücü olayın ardından 1 yıl geçmesine rağmen acımız ve üzüntümüz dinmedi. Bu yıl Ruby'de yılbaşı kutlaması yapmayacağımızı ve kapalı olacağımızı bilmenizi istiyoruz" denildi. Ali Ağaoğlu'nun 31 Aralık'ta Maslak1453 projesinde gerçekleştirmeyi planladığı yılbaşı sokak konserleri de güvenlik önlemleri nedeniyle iptal edildi. Öte yandan yılbaşıgecesi otellerdeki doluluk oranınınyüzde 40'ın altında kaldığıbelirlendi.
7 İLÇEDE AĞIR TONAJLI ARAÇ YASAK4 İLÇEDE YOLLAR KAPALI
■ İstanbul Emniyeti, "yılbaşıtedbirleri kapsamında" Sarıyer,Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih,Bakırköy ve Kadıköy'e, pazargünü saat 08.00'dan pazartesi saat08.00'a kadar kamyon, TIR, betonmikseri gibi ağır tonajlı araçlarıngirişini yasakladı. 4 ilçenin de araçtrafiğine kapatıldığını açıkladı.Yapılan açıklamada, "Pazargünü Beyoğlu İstiklal Caddesive bu caddeye çıkan yollar saat15.00'ten, Taksim Meydanı'naçıkan cadde ve sokaklar saat10.00'dan, Beşiktaş'taki yollar15.00'ten, Şişli'deki yollar saat16.00'dan, Kadıköy'deki yollarise saat 15.00'ten itibarentedbirlerin sona ermesine kadarkapatılacaktır" ifadesi kullanıldı.
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