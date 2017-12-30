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gecesi kapalıyız!

’da ‘Güvenlik’ nedeniyle kutlamaları ardı ardına iptal edildi. Eğlencenin kalbinin attığı Kuruçeşme ve Ortaköy’deki gece kulüpleri “Eğlence yok. Kapalıyız” dedi

Yılbaşı gecesi kapalıyız!
Yılbaşı gecesi için alarm verildi. 'da Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli'deki kutlamaları "güvenlik gerekçesiyle" iptal edildi. Eğlence mekanlarından da ardı ardına iptal haberleri geldi. Ortaköy-Kuruçeşme hattının en popüler mekanlarından biri olan Sortie'ye yılbaşı için 30 kişinin rezervasyon yaptırdığı belirtildi. Ünlü mekanın daha fazla rezervasyon yapılmazsa kutlamaları iptal edeceği öğrenildi. Kuruçeşme ve Asmalımescit'teki tüm eğlence mekanlarının yılbaşı gecesi kapalı olacağı bildirildi. 'Klein' adlı gece kulübü, "Eğlence yok, Kapalıyız" dedi. İptallere, geçen yılbaşında terör saldırısı yaşayan 'Reina'nın eski işletmecisi Ali Ünal'ın işlettiği 'Ruby' de eklendi. Ruby'den yapılan açıklamada, "Geçen yıl yaşanan üzücü olayın ardından 1 yıl geçmesine rağmen acımız ve üzüntümüz dinmedi. Bu yıl Ruby'de yılbaşı kutlaması yapmayacağımızı ve kapalı olacağımızı bilmenizi istiyoruz" denildi. Ali Ağaoğlu'nun 31 Aralık'ta Maslak 1453 projesinde gerçekleştirmeyi planladığı yılbaşı sokak konserleri de güvenlik önlemleri nedeniyle iptal edildi. Öte yandan yılbaşı gecesi otellerdeki doluluk oranının yüzde 40'ın altında kaldığı belirlendi.


7 İLÇEDE AĞIR TONAJLI ARAÇ YASAK 4 İLÇEDE YOLLAR KAPALI
İstanbul Emniyeti, "yılbaşı tedbirleri kapsamında" Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy ve Kadıköy'e, pazar günü saat 08.00'dan pazartesi saat 08.00'a kadar kamyon, TIR, beton mikseri gibi ağır tonajlı araçların girişini yasakladı. 4 ilçenin de araç trafiğine kapatıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Pazar günü Beyoğlu İstiklal Caddesi ve bu caddeye çıkan yollar saat 15.00'ten, Taksim Meydanı'na çıkan cadde ve sokaklar saat 10.00'dan, Beşiktaş'taki yollar 15.00'ten, Şişli'deki yollar saat 16.00'dan, Kadıköy'deki yollar ise saat 15.00'ten itibaren tedbirlerin sona ermesine kadar kapatılacaktır" ifadesi kullanıldı.


Doğan SAVAŞ
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  • 30 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
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