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O ülkede darbe girişimi son anda engellendi

Kralı 2. Abdullah 'ın kendisine darbe girişiminde bulunacağına yönelik şüpheleri nedeniyle iki kardeşini ve kuzenini ordudaki görevlerinden alarak ev hapsine attırdı

O ülkede darbe girişimi son anda engellendi

İddiaya göre prens kardeşler ve kuzen Suudi Veliaht Prens Selman ve BAE Veliaht Prensi Zayed ile irtibata geçtikleri tespit edildi.

Katar'da darbe girişimine kalkışan, olmayınca ülkeyi ablukaya alan, Lübnan'da Başbakan Saad Hariri 'yi rehin istifa zorlayan ancak bu planı da boşa çıkan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbası teslim olmaya zorlayan ABD-İsrail-Birleşik Arap Emirlikleri ekseni bu kez 'e el attı.

DARBE ŞÜPHESİYLE EV HAPSİNE ALDIRDI
Ürdün Kralı 2. Abdullah, kardeşleri Prens Faysal bin Hüseyin ile Prens Ali bin Hüseyin ve kuzeni Talal bin Muhammad'in liderliğinde kendisine darbe yapacağı şüphesiyle ev hapsine aldırdı.

Arap medyasından Al-Sura'nın haberine göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'in ortaklaşa 'ı devirmek için 2 kardeş ve kuzeniyle anlaştı.

Ürdün istihbarat servislerinin bu anlaşmayı fark etmesi üzerine Kral Abdullah, iki kardeşini ve kuzenini ordudaki görevlerinden erken emekli ederek ev hapsine aldırdı.

5 Haziran'da Suudi Arabistan, Bahreyn, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri Katar ile diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.
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  • 30 Aralık 2017, Cumartesi 07:34
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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bıyık semih bıyık semih

abd nin köpekliğini üstlenen bae, suud liderleri cehenneme göz kırpıyor,

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evet0
hayır0
cevapla 30.12.2017 16:30
ihsan ihsan

abd uşağı selman fitne yapıyor münafıktır

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 30.12.2017 10:41
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