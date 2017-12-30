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'yi yine silaha boğdu

Terör örgütü ile temasını sürdüren ve örgütten Türkiye sınırında 100 bin kişilik terör ordusu kurmasını isteyen , gece karanlığında örgüte 50 TIR silah daha gönderdi.

ABD PYDyi yine silaha boğdu

Paletli zırhlı araçlar ve iş makinalarının da bulunduğu sevkıyatın görüntülenmemesi için gece karanlığı tercih edildi. Bu rağmen 50 TIR'dan oluşan konvoyun görüntüleri sosyal medyaya yansıdı.

MİLYONLARCA DOLAR YARDIM
Kasım ayı sonunda gerçekleşen telefon görüşmesinde 'a, "bundan sonra 'ye silah yok" sözü veren Başkanı Trump, bu görüşmenin üzerinden iki hafta geçmeden, Pentagon'un PYD'ye gönderilmek üzere oluşturduğu 393 milyon dolarlık silah desteğine ilişkin kararı onaylamıştı. ABD'nin 2018 yılı savunma bütçesinde de, terör örgütü PYD ve SDG isimleri yerine "'de incelemeden geçmiş muhalefet" ifadesi kullanılmıştı.

100 BİN KİŞİLİK ORDU İSTEDİLER
ABD'nin desteği, bölücü örgütün küstahlığını da artırdı. PYD'nin sözde yöneticilerinden Siyabend Velad, Pentagon'dan kendilerine "Türkiye sınır boyunda 100 bin kişilik ordu kurun, tüm gücümüzle yanınızdayız" mesajı verildiğini iddia etti.

SURİYE'DE 2017 BİLANÇOSU:37 BİN ÖLÜ
İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, 2017'de Suriye'deki savaşta yaklaşık 39 bin kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Gözlemevi ölenlerin dörtte birinden fazlasını sivillerin oluşturduğunu, iki bin yüzden fazla çocuğun da öldürüldüğüne dikkat çekti.
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  • 30 Aralık 2017, Cumartesi 07:23
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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vtn vtn

bu şerefsiz abd belliki sınırı yalandanda olsa güçlendirip suriyenin içini boşaltacak.yeni projeleri var belliki

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evet0
hayır0
cevapla 30.12.2017 11:05
ihsan ihsan

mc gurk a dolaysıyla abd ye terör örgütünü desteklemekten dava açılsın yakalama çıkarılsın

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 30.12.2017 10:39
vtnds vtnds

bu soysuzlari sevkiyat yaparken imha edelim,.kim vurduya gitsin,.!!!

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evet3
hayır0
cevapla 30.12.2017 08:46
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