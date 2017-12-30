Kar’lı kuyruk

Kış turizminingözde mekanlarından olanUludağ, Araplar'ın da ilk tercihioldu. Arap turistler, 40 derecenin üzerindekiçöl ikliminden çıkıp eksi 7 derecebuz tutan Uludağ'a koştu. Araplar'ınilk tercihi ise safari turdu. Saati 200 lirayaolan etkinlik için uzun kuyruklar oluştu.1 saatlik safari turunu 200 liraya yaptıranişletmeciler ise Arapların ilgisindenmemnundu. Uludağ'da kar motosikletikiralayan Hikmet Santır, "Çok şükür işlerimizgüzel. Araplar kar görmemiş, buradakar görünce farklı geliyor ve yoğunilgi gösteriyorlar. Sıcaklık şartları onlarızorluyor. Kışa göre giyinmiyorlar, fakatbiz onlara her konuda yardımcı oluyoruz"diye konuştu.
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