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Kar’lı kuyruk

Kar’lı kuyruk
turizminin gözde mekanlarından olan Uludağ, Araplar'ın da ilk tercihi oldu. Arap turistler, 40 derecenin üzerindeki çöl ikliminden çıkıp eksi 7 derece buz tutan 'a koştu. Araplar'ın ilk tercihi ise safari turdu. Saati 200 liraya olan etkinlik için uzun kuyruklar oluştu. 1 saatlik safari turunu 200 liraya yaptıran işletmeciler ise Arapların ilgisinden memnundu. Uludağ'da kar motosikleti kiralayan Hikmet Santır, "Çok şükür işlerimiz güzel. Araplar kar görmemiş, burada kar görünce farklı geliyor ve yoğun ilgi gösteriyorlar. Sıcaklık şartları onları zorluyor. Kışa göre giyinmiyorlar, fakat biz onlara her konuda yardımcı oluyoruz" diye konuştu.
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  • 30 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
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