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, 'dan ayrıldı

, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü () üyeliğinden çekildi. İsrail ayrılma kararına ilişkin, UNESCO'nun topraklarında taraflı tutum sergilediğini ve tarihi korumadığını gerekçe gösterdi.

İsrail, UNESCOdan ayrıldı
Başkanı Audrey Azoulay tarafından yayınlanan bildiride 'in, üyelikten çekildiği açıklandı. Azoulay, İsrail Hükümeti'nin 12 Ekim 2017'de ilan ettiği kararın, bugün yürürlüğe girmesiyle çekilmesinin ardından derin üzüntü duyduklarını ifade etti.

Ayrıca ABD'de "İsrail karşıtı tutumu" ve "yapısal reform ihtiyacı" nedeniyle ayrıldığını açıklamıştı. Öte yandan, İsrail 16 Eylül 1949'dan günümüze UNESCO üyeliğinde yer almıştır.
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  • 30 Aralık 2017, Cumartesi 20:30
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