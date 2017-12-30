İsrail işgal devletidir

GAYRİMENKUL MÜCADELESİ
İşgal, artık 50 yıldır İsrail'in bir parçası olmuştur. İşgal geçici bir hadise değildir, kalıcı olarak oradadır. İşgal, İsrail'in bir parçası ve "parseli" durumundadır. İşgal ve İsrail'i birbirinden ayırmak mümkün değildir. Artık tek bir bütün, tek bir vücut olmuşlardır. Bu sebeple, bu kadar yıldır kaba kuvvetle, askeri kuvvetle ve acımasızca başka halkları işgal eden bir ülke artık işgalci bir güçtür, işgalci bir ülkedir. Bunda hiç şüphe yoktur. Nihayetinde bunun bir din savaşı değil, bir siyasi savaş olduğunu düşünüyorum. Din savaşına da dönüşebilir ama temel olarak siyasi ve ulusal bir mücadeledir. Bu bir "gayrimenkul" mücadelesidir.
Haber Müdürümüz Mevlüt Yüksel, Gideon Levy ile Kudüs'te konuştu.
TÜRKİYE BÖLGENİN SÜPER GÜCÜ
Türkiye bölgesel bir süper güçtür. Son yıllarda daha da güçlenmiştir. Türkiye her iki tarafı da etkileyebilir. İsrail'le olan kötü ilişkileri, Türkiye'nin İsrail üzerindeki etkisine faydalı olmaz ama yine de bildiğiniz üzere İsrail'in pek çok konuda hala Türkiye'ye ihtiyacı var. Türkiye de şu ana kadar yaptığı gibi Filistinliler için pek çok şey yapabilir. Doğal olarak şu anda İsrail'de Erdoğan çok popüler değil (fazla sevilmiyor). Çünkü İsrail karşıtı olarak görülüyor. Ben böyle görmüyorum. Erdoğan'ın İsrail ve Filistin arasında, Arap dünyası ve İsrail arasında bir rol oynayabileceğini biliyorum. Türkiye'ye tabii ki çok sorun var ama bunun yanında Erdoğan sayesinde gelen pek çok gelişme de var. Bugün Türkiye 10 yıl öncesine göre çok daha fazla biçimde bölgesel bir süper güç konumunda. İnsanlar Türkiye'ye kulak vermeli. Bence Erdoğan'la daha iyi ilişkiler kurmaya çalışmayarak İsrail büyük bir hata yapıyor.
ABD KRİZİ BÜYÜTÜYOR
ABD'den gerilimi daha da artıracak bir açıklama geldi. ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, İsrail'in ABD'nin arabulucu olmadığı barış görüşmelerine katılmayacağını söyledi. Friedman, Filistin'in ABD'nin Kudüs kararına karşı ortaya koyduğu tavrın "çirkin, kışkırtıcı ve haksız" olduğunu ileri sürdü.
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