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Binlerce teşekkür aldık

Binlerce teşekkür aldık
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi , dün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Olgunlaşma Enstitüsü tarafından düzenlenen 'Hoca Ahmet Yesevi ve Anadolu Yıldızları' programına katıldı. Burada bir konuşma yapan Emine Erdoğan, "Özellikle konusunda 'nin liderlik yaptığı yeni gelişmeler ziyaret ettiğimiz Sudan, Çad ve Tunus'ta öylesine karşılık bulmuş ki bu güzel milletin sizin gıyabınızda binlerce teşekkür aldık" dedi.
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  • 30 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
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