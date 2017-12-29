Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık dava

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.
Erdoğan'ın Avukatı Hüseyin Aydın, Twitter hesabından, "İfade özgürlüğünün sınırlarından biri de başkalarının onur, şeref ve saygınlığıdır. Bu evrensel ilkeyi Kılıçdaroğlu'na öğretene kadar hukuk mücadelemiz sürecek. Bu çerçevede bugün Cumhurbaşkanımız adına Kılıçdaroğlu aleyhine 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtık" paylaşımında bulundu.
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Bu tazminat davaları sonunda keMAL'ın sadece donu kalacak. Artık o donu da Koç Müzesine koyarlar.
Kimse merak etmesin,züğürt ölmeyecek.Tazminatları CHP ve ağaları ödeyecek.
Çanlar KK için çalıyor ! chp parti gibi değil , pkk/hdp/Fetö/Dhkp-c severler derneği gibi.Yazıklar olsun Atatürk'ün partisi ne hale gelmiş !
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