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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık dava

, Genel Başkanı hakkında 250 bin liralık tazminat davası açtı.

Erdoğandan Kılıçdaroğluna tazminat davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Başkanı hakkında 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Erdoğan'ın Avukatı Hüseyin Aydın, Twitter hesabından, "İfade özgürlüğünün sınırlarından biri de başkalarının onur, şeref ve saygınlığıdır. Bu evrensel ilkeyi Kılıçdaroğlu'na öğretene kadar hukuk mücadelemiz sürecek. Bu çerçevede bugün Cumhurbaşkanımız adına Kılıçdaroğlu aleyhine 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtık" paylaşımında bulundu.
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  • 29 Aralık 2017, Cuma 10:23
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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enar enar

Bu tazminat davaları sonunda keMAL'ın sadece donu kalacak. Artık o donu da Koç Müzesine koyarlar.

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evet0
hayır0
cevapla 29.12.2017 13:11
şakir şakir

Kimse merak etmesin,züğürt ölmeyecek.Tazminatları CHP ve ağaları ödeyecek.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 29.12.2017 12:40
ihpus ihpus

Çanlar KK için çalıyor ! chp parti gibi değil , pkk/hdp/Fetö/Dhkp-c severler derneği gibi.Yazıklar olsun Atatürk'ün partisi ne hale gelmiş !

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 29.12.2017 12:23
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