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Arap turistler akın etti! İzdiham yaşandı

Kış turizminin gözde mekanlarından Uludağ’a tatile gelen Araplar, kar motoruyla safari yapmak için kuyruk oluşturdu.



Uludağ'da Arap turistlerin karda safari izdihamı, 'kızgın kumlardan eksi 7 derece karlara' dedirtti! Araplar saati 200 liradan 1 saatlik safari turu için kuyruk oluşturdu!

Uludağ'a akın eden Arap turistler, kar motorları ile safariye büyük ilgi gösteriyor. Arap turistler, 2. yerleşim bölgesinden yola çıkarak 5 kilometrelik macera dolu bir yolculuk yapıyor.
  • 29 Aralık 2017, Cuma 10:41
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