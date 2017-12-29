Arap turistler akın etti! İzdiham yaşandı





Uludağ'da Arap turistlerin karda safari izdihamı, 'kızgın kumlardan eksi 7 derece karlara' dedirtti! Araplar saati 200 liradan 1 saatlik safari turu için kuyruk oluşturdu!



Uludağ'a akın eden Arap turistler, kar motorları ile safariye büyük ilgi gösteriyor. Arap turistler, 2. yerleşim bölgesinden yola çıkarak 5 kilometrelik macera dolu bir yolculuk yapıyor.