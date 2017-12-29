Ak Parti’den Gül açıklaması

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Abdullah Gül'ün açıklamalarına da değinen Ünal,



"11. cumhurbaşkanımızı Sayın Abdullah Gül AK Partinin milletvekilliği başbakanlık cumhurbaşkanlığı yapmış ve AK Partili olduğunu düşündüğümüz, dolayısıyla bizim bir ilkemiz vardır, dostlarımızın medya üzerinden konuşması bizi üzer.

Gördükleri bir eksiklik varsa biz işlerimizi istişare ile yaparız. Dolayısıyla sayın cumhurbaşkanımızın "üzüldüm" ifadesi de budur.

Bizimle dostlarımızın medya üzerinden konuşmasını ilke olarak kabullenmedik. Cumhurbaşkanımızın da sayın Abdullah Gül ile bu süreçte bir teması olmamıştır" dedi.



