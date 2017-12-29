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3 günlük yılbaşı tatilinin başlamasıyla 'da trafik yoğunluğu yüzde 75'i buldu

3 günlük yılbaşı tatilinin başlamasıyla luların trafik çilesi de başladı. Tatile ya da memleketlerine gitmek üzere yola çıkan vatandaşların oluşturduğu yoğunluk nedeniyle trafikte doluluk yüzde 75'i buldu.

3 günlük yılbaşı tatilinin başlamasıyla İstanbulda trafik yoğunluğu yüzde 75i buldu
Üç günlük yılbaşı tatilinin başlamasıyla trafiği adeta durma noktasına geldi. Yılbaşı tatili öncesi son çalışma gününü sona ermesiyle birlikte İstanbul trafiğinde geçen uzun saatler de başladı. Tatile ya da memleketlerine gitmek üzere yola çıkan vatandaşların oluşturduğu yoğunluluk nedeniyle İstanbul trafiğindeki doluluğu yüzde 71'i buldu. 'ndan Anadolu'ya geçişlerde ise araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.
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  • 29 Aralık 2017, Cuma 17:53
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