Kudüs direnişinin sembolü Cuneydi A Haber'e konuştu

KUDÜS DİRENİŞİNİN SEMBOL İSMİ A HABER'E KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gözaltına alınmasına sert tepki gösterdiği Kudüs direnişinin sembol ismi Fevzi El-Cuneydi İsrail'de çıkarıldığı mahkemece kefaletle serbest bırakıldı. Özgürlüğüne ve ailesine kavuşan Cuneydi, yaşadıklarını A Haber canlı yayınında anlattı. Cuneydi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi ve çabalarından dolayı teşekkür etti.

CUNEYDİ: GÖZALTINDAYKEN POLİS ŞİDDET UYGULADI

'Ben gaz bombalarından ve açılan ateşten kaçarken İsrail askerleri bir anda saklandıkları yerden çıkarak üzerime saldırdılar. Yere yatırıp askerler ve onlara destek veren sivil polisler acımasızca dövüp gözaltına aldılar. Göz altında beni taş atmak, gösterilere katılmak ve insanları galeyana getirmekle suçladılar. Ben ise onlara taş atmadığımı, gösteriye katılmadığımı söyledim. Onlar ise ısrarla bu şekilde sorguladılar.'

CUNEYDİ: SORGU SIRASINDA KÜFÜR EDİYORLARDI

'Kolumdaki kırık gözaltına alındığım gün oldu. Aynı yerden dört defa darbe aldım. Sürekli beni acımasızca dövdüler. Gözaltında ellerim hep kelepçeli ve gözlerim bağlıydı. Beni gözaltına aldıklarında küfür, hakaret ve dayak hiç durmadı. Sürekli kötü muamele vardı. Sorguda ise sürekli soru soruyorlardı. İşgalciler suçlu olsun olmasın herkesi gözaltına alıyor, kendisine karşı çıkan herkesi tutukluyor.'

CUNEYDİ: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÇOK MİNNETTARIM

'Türk halkına teşekkür ediyorum, benim yanımda durdular. Tabii ki özellikle Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Şüphesiz Araplar da yanımda durdu ancak Erdoğan çok farklı bir duruş sergiledi. Ona çok minnettarım.'