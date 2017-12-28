Erdoğan, "15 Temmuz gecesi göğsünü namlulara siper eden, hele hele tankın altına kendini atacak kadar inançlı… Bir tankın altına atıyor, oradan çıkıyor ondan sonra gelen ikinci tankın altına da kendini atıyor ve oradan da kurtuluyor. Tabi ki yarası vesairesi oluyor. Bu genç, işte bu gençlerin yapamayacağı hiçbir şey yok. Ve ben bu gençlere inanıyorum. Ben bu genci yurt dışına gönderdim, dil yapıyor vesaire. İnşallah dönüp gelecek yazılımcı olarak devam edecek. Biz onların hizmetkarı olarak yeni nesli Türkiye'nin inşası ve ihyasında bu şekilde değerlendirecek" diye konuştu.
İki tankın önüne yatan Sabri'den haber var!
15 Temmuz darbe girişimi gecesi, peş peşe gelen iki tankın önüne atlayarak darbecilere karşı direnişin simgelerinden biri haline gelen Sabri Ünal'dan yeni haber geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sabri Ünal'ın yurt dışına gönderildiğini ve dil eğitimi aldığını söyledi. Erdoğan, "Ben bu genci yurt dışına gönderdim, dil yapıyor vesaire. İnşallah dönüp gelecek yazılımcı olarak devam edecek" dedi.
Etiketler: 15 Temmuz , sabri ünal , Recep Tayyip Erdoğan , yurt dışı , Türkiye
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HELAL OLSUN SABRİ ,YE TÜRKİYE,,NİN GURURU OLDU,,VESSELAM,,
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