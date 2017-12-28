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İki tankın önüne yatan Sabri'den haber var!

darbe girişimi gecesi, peş peşe gelen iki tankın önüne atlayarak darbecilere karşı direnişin simgelerinden biri haline gelen 'dan yeni haber geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sabri Ünal'ın na gönderildiğini ve dil eğitimi aldığını söyledi. Erdoğan, "Ben bu genci yurt dışına gönderdim, dil yapıyor vesaire. İnşallah dönüp gelecek yazılımcı olarak devam edecek" dedi.

İki tankın önüne yatan Sabriden haber var!
TÜBİTAK Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı , "Milletimiz gecesi İstiklal Marşı'nı sadece söylemekle kalmamış, bizzat yaşamıştır. Tankların, topların, F-16'ların karşısına dikilmiştir. Milyonlarca kardeşimiz istiklali için, silahlara meydan okumuştur. Hepimiz böyle bir milletin mensubu olmaktan daima gurur duyuyoruz. Rabbimize hamd ediyoruz" dedi.

Erdoğan, "15 Temmuz gecesi göğsünü namlulara siper eden, hele hele tankın altına kendini atacak kadar inançlı… Bir tankın altına atıyor, oradan çıkıyor ondan sonra gelen ikinci tankın altına da kendini atıyor ve oradan da kurtuluyor. Tabi ki yarası vesairesi oluyor. Bu genç, işte bu gençlerin yapamayacağı hiçbir şey yok. Ve ben bu gençlere inanıyorum. Ben bu genci na gönderdim, dil yapıyor vesaire. İnşallah dönüp gelecek yazılımcı olarak devam edecek. Biz onların hizmetkarı olarak yeni nesli 'nin inşası ve ihyasında bu şekilde değerlendirecek" diye konuştu.
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  • 28 Aralık 2017, Perşembe 16:14
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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tevfik,, tevfik,,

HELAL OLSUN SABRİ ,YE TÜRKİYE,,NİN GURURU OLDU,,VESSELAM,,

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cevapla 28.12.2017 16:34
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