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'da yılbaşı alarmı! Tam 37 bin polis 4 bin jandarma...

, yılbaşında 'da alınan önlemlere ilişkin bilgi verdi. Ayrıca 'daki kimyasal atık ile ilgili soruları da yanıtlayan Şahin, 'gerekli işlemlerin yapılacağını' vurguladı.

İstanbulda yılbaşı alarmı! Tam 37 bin polis 4 bin jandarma...

, luların yılbaşını huzur içinde kutlaması için her türlü tedbirin alındığını, 37 bin polis ve 4 bin jandarmanın görev başında olacağını bildirdi.

Şahin, Eminönü'ndeki İstanbul Ticaret Odası Merkez binasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İstanbul'da halkın yılbaşını huzur içinde kutlaması için her türlü tedbirin alındığını belirtti.

Kentte 37 bin polis ve 4 bin jandarmanın görev başında olacağını aktaran Şahin, "Güvenlik birimleri tam kadro çalışacak." dedi.

, "Elimizden gelen bütün tedbirleri alarak vatandaşımızın huzurunu, rahatını ve aileleriyle birlikte mutlu bir şekilde yılbaşını idrak etmelerini hedefliyoruz. İnşallah bunu da sağlayacağız." diye konuştu.

TUZLA'DAKİ KOKU
'da kimyasal atıktan yayılan koku üzerine sorulan soru üzerine ise Vali Şahin, "Ufak tefek birtakım kazanç ya da kar hırsı adına tüm insanlarımızın, tüm vatandaşlarımızın huzurunu, rahatını, hatta sağlığını tehdit etmeye, tehlikeye düşürmeye, denizlerimizi ya da kaynak sularımızı kirletmeye de kimsenin hakkı yok. Bunun takibini bütün birimlerimiz yapmakta. Sonucunda da gerekli işlemler de tereddütsüz icra edilecektir." diye konuştu.
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  • 28 Aralık 2017, Perşembe 12:22
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