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Zarrab'ın 'daki larına da el konuldu

ABD’nin kentinde süren davada tanık olarak ifade veren ve Türkiye’deki tüm varlıklarına el konulan ’ın ’da bulunan iki yelkenli ına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla el konuldu.

Zarrabın Bodrumdaki lüks yatlarına da el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'ın Türkiye'deki tüm mal varlığına el konuldu.

Zarrab'ın 'da bulunan Malta bayraklı 7 milyon euro değerindeki 42 metrelik lüks teknesine ve 12 metre uzunluğundaki "Banio" isimli teknesine el konulduğu öğrenildi.

Yaklaşık 1.5 yıldır tersanede bekleyen yatlarla ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara ile resmi yazışma yapıldığı bildirildi.

Bodrum Liman Başkanlığına yazının ulaşmasının ardından "60 years" ve "Banio" isimli lara el konuldu. Uzun süredir tersanede bekletilen yatların üzerine büyük branda çekilerek kapatılması ise dikkatlerden kaçmadı.

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  • 27 Aralık 2017, Çarşamba 16:50
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