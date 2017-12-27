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'lı teröristler 'da 'i kutladı

kıyafetlerini giyen teröristler, bölgedeki Amerika askerlerine hediye dağıtırken görüntülendi.

PKKlı teröristler Rakkada Noeli kutladı

Amerika'nın kurduğu kirli bir anlaşma ile 'nın yönetimi DEAŞ'tan alınarak 'nın Suriye'deki uzantılarına verildi.

NOEL HEDİYELERİ
Amerika'nın verdiği silah ve mühimmatlarla ayakta duran terör örgütü, bölgedeki Amerikan askerlerinin gözüne girmek için elinden geleni yapıyor.

nedeniyle giydikleri özel kıyafetlerle Amerika askerlerine hediye dağıtan teröristler, o anlarda objektiflere böyle yansıdı.
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  • 27 Aralık 2017, Çarşamba 10:46
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ihsan ihsan

noel babalara bak binaları yıkmış her yeri harap etmiş insanlarıda öldürmüş yu olsun

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır1
cevapla 27.12.2017 11:03
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