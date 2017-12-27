Amerika'nın kurduğu kirli bir anlaşma ile Rakka'nın yönetimi DEAŞ'tan alınarak PKK'nın Suriye'deki uzantılarına verildi.

NOEL HEDİYELERİ

Amerika'nın verdiği silah ve mühimmatlarla ayakta duran terör örgütü, bölgedeki Amerikan askerlerinin gözüne girmek için elinden geleni yapıyor.

Noel nedeniyle giydikleri özel kıyafetlerle Amerika askerlerine hediye dağıtan teröristler, o anlarda objektiflere böyle yansıdı.







