Kadın öğretmenden öğrenciye sınıfta şiddet kamerada

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Ali-Emine Kahvecioğlu Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi 9/B sınıfında meydana geldi. İddiaya göre, sınıf öğretmeni olan ve biyoloji ile sağlık derslerine giren kadın öğretmen S.K., dersini dinlemeyen 9. sınıf öğrencisi M.Ö.'yü aynı okulda başka bir sınıfa aldırdı. 1 hafta önce 9/B sınıfında derse giren S.K., sınıfında M.Ö.'yü görünce sinirlendi. Öğrenciyi yazı tahtasının önüne çekerek diz çöktüren öğretmen, "Sen neden benim sözümü dinlemiyorsun" diyerek ona peş peşe tokat atmaya başladı.

Hırsını alamayan öğretmen bu kez ayağa kalktı. Öğrencinin saçından tutarak bir yere kaçmasını önledi. Savunmasız kalan öğrenci yediği dayakla kaldı. Ancak M.Y. isimli bir öğrenci bu ana kayıtsız kalmadı. Hemen cep telefonuna sarıldı. Öğretmeni arkadaşını döverken bu anları kaydetti.

GÖRÜNTÜLER YAYILDI

M. Y.'de bulunan dayak görüntüleri bilinmeyen bir şekilde yayıldı. Videonun yayılmasının ardından M. Y.'nin babası O. Y., okul müdürü ile görüşmek üzere okula gitti. M. Y.'nin babası O. Y., okul müdürünün görüntülerin silinmemesi halinde M. Y.'nin okuldan atılabileceğini söylediğini iddia etti. Sınıfta gerçekleşen dayak olayının ardından konuşan M. Y.'nin babası O.Y., oğlunun bir suç işlemediğini, ancak asıl suçu öğrenciye şiddet uygulayan kadın öğretmen S. K.'nın işlediğini öne sürdü.

'ÇOCUKLARIMIZI OKULA DAYAK YEMELERİ İÇİN GÖNDERMİYORUZ'

Çocukların okula dayak yemek için değil, öğrenim görmek için gittiğini ifade eden görüntüleri çeken M.Y.'nin babası O.Y., "Oğlumun çektiği video bir yerden dağıldı. Ben de bu konuyu okul müdürü ile konuştum. Müdür bey de bana, konunun gereğinin yapılacağını söyledi. Ben görüntüleri müdür beye izlettiğimde 'görüntüler ortaya çıkarsa oğlumun okul hayatının bitebileceğini' söyledi. Benim çocuğumun kötü bir şey yaptığını sanmıyorum. Bir öğretmenin, öğrenciyi dövmesi gibi bir şey söz konusu olur mu? Böyle bir şey var mı? Biz çocuklarımızı öğretmenlere güvenerek veriyoruz. Öğretmenin sınıf içerisinde öğrenciyi dövdüğü görüntüler hiç hoş değil. Öğrenciye dayak atan öğretmenin şu anda aynı okulda görev yapması da doğru değil. Gerekenin yapılmasını istiyoruz. Kimsenin ekmeğiyle oynamak istemiyoruz ama bu olayları görünce zorumuza gidiyor. Dayak olayının üstünden 1 hafta geçti. Öğretmen, 1 haftadır görevine devam ediyor" dedi.

OKULDAN UZAKLAŞTIRILDI

Görüntülerin sosyal paylaşım sitelerinde yer alması üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğünce S.K. hakkında soruşturma açıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, soruşturmanın selameti açısından öğretmen S.K'nin okuldan uzaklaştırıldığı belirtildi.