Bak hele Bitcoin’e

FABRİKADAN FARKI YOK
İddialara göre özellikle kırsal bölgelerde işlem gerçekleştiren ve "madenci" diye tabir edilen Bitcoinciler, neredeyse bir fabrikanın tükettiği elektrikle sanal para üretti. Ancak duyarlı vatandaşlarımız durumu Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne (DEDAŞ) bildirdi. Bunun üzerine ekipler harekete geçti. İhbar yapılan yerlerde fabrika kadar elektrik tüketen ev ve iş yerlerine ceza kesildi. Konuyla ilgili bilgi veren DEDAŞ Saha Yönetim Direktörü Hasan Miroğlu, şunları söyledi: "Nasıl bir fabrikamız bizim için bir üretim kaynağı ise bu Bitcoin de o kadar enerji çeken sistemler kullanıyor. Onun için büyük trafoların direk bağlı olduğu sistemlerimizi özellikle kontrol altına alıyoruz. Bu gibi ihbarlar yoğun gelmeye başladı son zamanlarda onunla da ilgili diğer mücadelelerimizi nasıl yapıyorsak onlara da aynı vaziyette müdahale ediyoruz. Bitcoin ile ilgili ihbar olarak gelenlere de biz aynı muameleyi yapıyoruz fakat şöyle bir şey var, bizim içeriye girip insanlar ne üretiyorlar bakabilme yetkimiz ve imkanımız yok içeride ne yapılıyor bilemiyoruz. Ama bu kadar büyük elektrik çekişi olan yerler neyse, biz nasıl diğerlerine davranıyorsak bu gibi gelen ihbarlara da aynı muameleyi gösteriyoruz. Kırsalda da bu gibi ani değişikliklerin olduğunu tespit ettiğimiz yerlerde de bunların olma ihtimali var. Kırsalda da bu gibi ani çekiş artışları oluyor hiç ummadığımız yerlerde, onlara da aynı şekilde müdahale ediyoruz..."
BİTCOİN MADENCİLİĞİ NEDİR?
■ Başlangıçta piyasaya sürülen Bitcoin'ler alımsatım yoluyla el değiştirirken, diğer yandan piyasadaki Bitcoin miktarı 'Bitcoin madenciliği' ile artabiliyor. Nasıl altın madenini doğadan madencilik yöntemleriyle çıkarabiliyorsanız, dijital ortamda da karmaşık şifreleri çözerek Bitcoin çıkaran 'Bitcoin madencileri' var. Buna göre 10 dakikada bir değişen 16 hanelik şifreyi ilk çözen madenciye ödül veriliyor. Bulunan her şifre önceleri 50 Bitcoin, daha sonra 25 Bitcoin ile ödüllendiriliyordu. Şimdi de 12.5 Bitcoin ile ödüllendiriliyor. Ödül miktarı yaklaşık 4 yılda bir yarıya düşürülüyor.
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