Bitcoin çılgınlığı

Dünya sanal para birimi Bitcoin'e kilitlendi. Piyasa değeri 500 milyar dolara yaklaşan bu para için, cinayetler, gasplar peş peşe geldi. Türkiye'de de bu çılgınlık, kendini gösterdi. Antalya'da ŞükrüMert Ersoy (22), boğularak katledildi. Polis, tutuklanan 5 şüphelinin, Ersoy'un hesabındaki 'Bitcoin'i alabilmek için genci öldürdüklerini belirtti. Şüphelilerin Ersoy'un cep telefonundaki güvenlik duvarını aşamadıkları öğrenildi.
50 BİN DOLAR KAYIP
Ancak Ersoy'un ailesinin bu paradan habersiz olduğu belirtildi. Oğlunun ölümünde 5 kişiden daha fazla kişinin sorumluluğunun olduğunu iddia eden anne Sevgi Çınar, "Oğlumun 3 ortağı daha vardı. Bu ortaklar, oğlumu öldürenlerden biri olan M.'yi tanıyordu. Mert'in ne kadar parası olduğunu en iyi ortakları bilir. Sorulması gereken çok soru var" dedi. Tüm soruları mahkemede gündeme getireceklerini anlatan anne, "Mert'in Bitcoin yüzünden öldürüldüğü yazıldı. Ama 50 bin dolar kadar olduğubelirtilen paranın hangi hesapta tutulduğunu bilmiyoruz" diye konuştu.
NELER OLDU NELER İTALYAN kadın, kocasını öldürmesi için kiralık katile 4.1 Bitcoin olarak ödedi. Ancak katil, cinayet öncesi yakayı ele verdi. İSTANBUL Merter'de bir iş adamını kaçırarak 11 milyon TL değerindeki 450 Bitcoin'i hesaplarına geçiren 5 kişi yakalandı. ŞARKICI İmera'ya Viyana'da konser vermesi için teklif götüren organizatör, ödemeyi Bitcoin'le yapacağını açıkladı. KIRIM'da bir çift, yeni doğan çocuklarına kripto para birimi Bitcoin ismini verdi. HACKER'LAR, değeri en az 60 milyon dolar olan binlerce Bitcoin çaldı.
BİTCOİN NEDİR?
2009 yılında herhangi bir devlete, kuruma ya da kuruluşa bağlı olmadan sanal olarak üretilen Bitcoin, değerini sürekli katlayarak 20 bin dolar seviyesine kadar ulaştı. Bitcoin yatırımcılığı son yıllarda ülkemizde de hızla artmaya başladı.
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