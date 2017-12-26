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'da operasyonu

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, üyesi oldukları iddia edilen zanlıların yakalanması için kentin bazı ilçelerinde önceden belirlenen adreslere operasyon yaptı.

İstanbulda DEAŞ operasyonu

'da terör örgütü 'a yönelik operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen zanlıların yakalanması için kentin bazı ilçelerinde önceden belirlenen adreslere operasyon yaptı.

Operasyonda aralarında bir kadının da bulunduğu bazı şüpheliler yakalandı.

Gözaltına alınan bu kişiler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından işlemlerinin tamamlanması için emniyete götürüldü.
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  • 26 Aralık 2017, Salı 05:24
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