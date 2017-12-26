Doğu Guta için Türkiye devrede

TEDAVİ EDİLEMİYORLAR
Çok sayıda bebek ve çocuğun açlık ve ilaçsızlıktan dolayı yaşamını yitirdiği, hastane ve okulların bile rejim saldırılarına hedef olduğu Doğu Guta'daki 400 bine yakın sivilin, son sekiz ayda iyice sıkılaştırılan abluka yüzünden insani felaketle karşı karşıya olduğu söyleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Putin ile görüşerek oradan sıkıntısız bir şekilde ülkemize alıp burada tedavi ise tedavi, bakımsa bakım, bunları ülkemizde yaptıralım istiyoruz" dedi. Şam Kırsalı İhtisas Hastanesi'nin verilerine göre 2014'ten beri Doğu Guta'da 527 bebek öldü, sadece bu yıl 227 bebek açlık ve tedavi eksikliği yüzünden kuşatmada yaşamını yitirdi. Doğu Gutalı doktor Muhammed Ketub "Kayıt yapılamayanlar da dikkate alındığında, Doğu Guta'dan acil tahliye edilmesi gerekenlerin sayısı 600'ün çok üzerinde. Doğu Guta'da tedavileri mümkün olmayanlar, gerekli ilaçlar olmadığı için iyileştiremediklerimiz ve henüz teşhis bile koyamadığımız hastalar var" dedi. BM, "13 çocuğun, tedavi için acilen çıkarılması" çağrısında bulunmuştu.
SEMBOL BEBEK KERİM CANLI YAYINDA
Doğu Guta'nın sembolü haline gelen Kerim bebek, ilk kez canlı yayında aHaber tarafından görüntülendi. aHaber'in canlı yayınına bağlanan Kerim bebeğin babası Ebu Muhammed, oğlunun sağlık durumunun yanı sıra Doğu Guta'da yaşanan zulmü de anlattı. Kızılay'ın kendilerine yardımcı olduğunu belirten Muhammed, "Çocuğumu tedavi etmek istiyorum ama bu sadece Kerim ile bitecek bir iş değil. Yüzlerce çocuğun tedavi görmesi gerekiyor. Erdoğan'a selamlarımı iletiyorum. Türk halkına çok teşekkür ediyorum" dedi. Kerim bebek, rejimin saldırısı sonucu annesi ve gözünü kaybetti. Sosyal medyada binlerce kişi tek gözünü kapatarak Kerim'e destek oldu.
ERDOĞAN'IN ÇABASINA ÖVGÜ
Şam Kırsalı Sağlık Müdürlüğü Sözcüsü Feyiz Arabi, "Doğu Guta'da uzun yıllardır süren bir abluka var. Bu durum sağlık hizmetlerini de olumsuz etkiledi. Yetersiz ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği yüzünden bu sayı daha da artacak" dedi. Tahliye bekleyen 30 kanser hastasının yaşamını yitirdiğini kaydeden Arabi "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hastaların çıkarılması için bir çabası var, bunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.
SABAH
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