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İşte 'e yapılacak alımın detayları

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü , İşleri Başkanlığının personel alımına ilişkin resmi alım ilanı yapacağını bildirdi.

İşte Diyanete yapılacak alımın detayları

Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Başbakan Binali Yıldırım'ın " İşleri Başkanlığına 9 bin 500 personel alınacağını" söylediğini hatırlattı.

Başkanlığın yakında resmi alım ilanı yapacağını belirten , alınacak personelin ise 6 bin imam hatip, 3 bin Kur'an kursu öğreticisi ve 500 müezzin kayyım olacağını kaydetti.
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  • 24 Aralık 2017, Pazar 20:59
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