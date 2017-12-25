Türkiye ile Sudan arasında 21 anlaşma

;
17 / 7
14 / 4
6 / -6
6 / -7
9 / -2
9 / -2
8 / -2
20 / 9
2 / -7
7 / 3
16 / 5
12 / 1
14 / 1
12 / 2
1 / -5
9 / -1
12 / 0
4 / -3
7 / -2
12 / 1
14 / 4
16 / 6
5 / -3
6 / -4
14 / 0
15 / 3
11 / 0
13 / 3
10 / -1
9 / -1
3 / -6
7 / -3
17 / 4
12 / 5
4 / -5
10 / 0
17 / 7
13 / 3
11 / -2
12 / 7
15 / 7
14 / 5
11 / -1
6 / -3
3 / -6
7 / -3
6 / -3
6 / -3
13 / 4
8 / -4
16 / 5
14 / 5
10 / -1
10 / -5
10 / 3
14 / 4
14 / 5
17 / 10
15 / 5
9 / 0
7 / -3
8 / -3
11 / 5
18 / 8
13 / 5
15 / 4
14 / 5
12 / 2
12 / 5
6 / -5
16 / 5
12 / 2
11 / 5
6 / -4
13 / 6
11 / 2
10 / -4
7 / -1
15 / 5
3 / -7
13 / 4
Türkiye ile Sudan arasında 21 ekonomik anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan'daki temasları sürerken, 2 günde iki ülke arasında 21 ekonomik anlaşma imzalandı.
- 25 Aralık 2017, Pazartesi 00:17
-
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.