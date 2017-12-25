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İsrail terörü

İsrail terörü
Filistinli Fevzi el-Cuneydi, direnişinin simgesiydi. 7 Aralık'ta İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı. 25 İsrail askeri gözlerini bağladıkları Cuneydi'yi tutukladı. İşkence yaptı. Dünya Cuneydi'den haber beklerken İsrail yine rahat durmadı. Fevzi'nin amcası Reşad el-Cuneydi, Ofer Mahkemesi'nin yeğeni hakkında 2 bin 860 dolar kefaletle serbest bırakılması yönünde karar aldığını ancak savcılığın bu karara itiraz ettiğini söyledi. Avukat Erva Huleyhil de savcılığın, serbest bırakılma kararının ardından itiraz mühleti verilmesi için 48 saat erteleme istediğini belirtti. Huleyhil, Fevzi'nin maruz kaldığı ihlallerle ilgili Uluslararası Çocukları Savunma Hareketi'ne şikayette bulunacaklarını kaydetti.
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  • 25 Aralık 2017, Pazartesi
  • Gazete
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