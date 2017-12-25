İsrail terörü

Filistinli Fevzi el-Cuneydi, Kudüs direnişinin simgesiydi. 7 Aralık'ta İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı. 25 İsrail askeri gözlerini bağladıkları Cuneydi'yi tutukladı. İşkence yaptı. Dünya Cuneydi'den haber beklerken İsrail yine rahat durmadı. Fevzi'ninamcası Reşad el-Cuneydi,Ofer Mahkemesi'ninyeğeni hakkında 2 bin 860dolar kefaletle serbestbırakılması yönünde kararaldığını ancak savcılığın bu karara itiraz ettiğini söyledi. Avukat Erva Huleyhil de savcılığın, serbest bırakılma kararının ardından itiraz mühleti verilmesi için 48 saat erteleme istediğini belirtti. Huleyhil, Fevzi'nin maruz kaldığı ihlallerle ilgili Uluslararası Çocukları Savunma Hareketi'ne şikayette bulunacaklarını kaydetti.
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