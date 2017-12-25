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Doğu ’te alçak plan

Doğu Kudüs’te alçak plan
İsrail hükümetinin, işgal atındaki Doğu 'teki Yahudi yerleşim birimlerine ek olarak 300 bin yeni konut inşa etmeyi planladığı bildirildi. İsrail Bayındırlık ve İskân Bakanı Yoav Galant, 300 bin yeni konut yapacaklarını söyledi. Başbakan Netanyahu başbakanlığındaki İsrail hükümetinin geçen çarşamba günü işgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi (Ağvar) bölgesinde de 10 bin Yahudi'nin iskan edileceği 3 yeni Yahudi yerleşim birimi kuracağı açıklanmıştı.
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  • 25 Aralık 2017, Pazartesi
  • Gazete
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