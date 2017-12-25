Doğu Kudüs’te alçak plan

İsrail hükümetinin, işgal atındaki Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimlerine ek olarak 300 bin yeni konut inşa etmeyi planladığı bildirildi. İsrail Bayındırlık ve İskân Bakanı Yoav Galant, 300 bin yeni konut yapacaklarını söyledi. Başbakan Netanyahu başbakanlığındaki İsrail hükümetinin geçen çarşamba günü işgal altındaki Batı Şeria'nınÜrdün Vadisi (Ağvar)bölgesinde de 10bin Yahudi'nin iskanedileceği 3 yeni Yahudiyerleşim birimi kuracağıaçıklanmıştı.
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