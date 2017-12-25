Afrika’dan dünyaya Kudüs mesajı

AFRİKA'NIN DÖRT BİR YANINDA TÜRK BAYRAĞI VAR: Cezayir'den Mozambik'e kadar Türk müteşebbisler gerçekten başarılı projelere imza attılar. Bugün Afrika'nın dört bir tarafında ülkemizin bayrağı gururla dalgalanıyor. Bu ziyaretlerimizle hem iş adamlarının önünü açıyor hem de kazan kazan esasına dayalı olarak bu dayanışmayı güçlendiriyoruz.
KUDÜS ADIMLARI DEVAM EDECEK: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde atılan adımdan sonraki ikinci adımdı ve bu ikinci adım başarıyla aşıldı. Şimdi tabii bunu üçüncü adım, belki dördüncü adımlar da takip edecek. Bunların da duygusallığa kapılmadan, gayet akıllı şekilde uluslararası diplomasi içinde yapılması gerekiyor.
YANLIŞA DÜŞMEZDİ: Sayın Trump ile görüşme noktasında olmaması için hiçbir sebep yok. Yine görüşme yollarını tabii ki ararız. Temenni ederim ki Sayın Trump da tabii bizi arasın. Çünkü, başından itibaren aslında İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak, bu kararlarını açıklamadan önce bizi aramasını beklemiştik. Eğer bizimle bunun bir istişaresini yapmış olsaydı, herhalde bu yanlışa düşülmezdi diye düşünüyorum.
KIRAVAT TAKAMAYACAKLAR: Tek tip kıyafet düzenlemesi Türkiye'nin kendine mahsus bir olayı değil. Öyle kravatlı, öyle çok havalı şekilde duruşmalara gelmeyecekler, tek tip elbiseyi giyecek. Bu aslında mağdurların, mazlumların bir talebidir. Diyorlar ki, 'Bunlar, benim evlatlarımı öldürdü, şehit etti. Ama nedir bu halleri, bu kadar rahat nasıl oluyor da buraya geliyorlar? Bunlar darbeci, bunlar terörist, nasıl geliyorlar?' Aslında bu sese bir kulak vermedir.
SOKAKLARA TAŞAN KARŞILAMA
Sudan'a Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkent Hartum'da havalimanında Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir tarafından resmi törenle karşılandı. Konvoyun geçeceği yol boyunca ellerinde Türk ve Sudan bayraklarıyla bekleyen Sudanlılar, "Recep Tayyip Erdoğan" diye tezahürat yaptı.
KATİL SÜRÜSÜ AFRİKA'DAN TEMİZLENECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan, Çad ve Tunus'u kapsayan 4 günlük Afrika seyahatinin ilk durağı olan Sudan'da dün coşkuyla karşılandı. Erdoğan, "15 Temmuz gecesi 251 insanımızı şehit eden FETÖ ile mücadelemizi her alanda kararlılıkla yürütüyoruz. Eğitim, hayır, diyalog, hoşgörü gibi kavramların arkasına saklanan bu hain yapının gerçek yüzü artık ifşa olmuştur. Sudan gibi diğer dost ülkeler de FETÖ'ye karşı gerekili tedbirleri almaya başlamıştır. FETÖ'nün gerçek yüzünü, Afrika da gördü. Bu katil sürüsünü orada barındırmamakta kararlayız" dedi.
TRUMP BAŞINI İKİ ELİNİN ARASINA AL
Erdoğan, Kudüs konusunda Trump'ı yine uyardı: Sayın Trump, senin şimdi bundan sonra yapman gereken şu; başını iki elinin arasına alacaksın, biz nerede yanlış yaptık diyeceksin. Bunu düşüneceksin ve buradan geri döneceksin.
BADEM KURUSU TULUM
15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast düzenlemek isteyen timin içinde yer alan darbeci Gökhan Güçlü, duruşmaya üzerinde Hero 'Kahraman' yazan tişörtle çıktı. Bu durum bardağı taşırdı. Vatandaşlar, FETÖ'cü hainlerin duruşmalara tek tip kıyafetle çıkarılmasını istedi. İşte yeni çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) vatandaşların bu isteğine cevap verdi. Yeni KHK kapsamında 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunan FETÖ'cüler artık duruşma salonlarına takım elbise ve kravat takarak gelemeyecek. Tek tip kıyafet uygulamasına göre darbe suçunu işleyenler mahkeme önüne "badem kurusu" renkli tulumla çıkarılacak. Terör suçu kapsamına giren örgüt yöneticiliği, örgüt üyeliği gibi suçları işleyenlere ise gri renkli tulum giydirilecek.
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