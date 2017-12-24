Zulüm sürüyor

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda çıkan karar, Filistin'de coşkuyla karşılanırken on binlerce kişi önceki gün Cuma namazı için sokaklara döküldü. Dünyadan büyük bir tokat yiyen İsrail'in katil askerleri bir kez daha Filistinlilere saldırdı. Cibaliye'de 23 yaşındaki Zakaria El-Kafarneh şehit edildi. İsrailli polisler kadın, çoluk, çocuk, genç, yaşlı demeden aşırı müdahalelerde bulundu. Onlarca Filistinli'yi tutuklayan İsrail askerlerinin 15 yaşındaki Fevzi'ye yaptığı gibi yine 1-15 kişi bir olup gençleri gözaltına aldığı görüldü. Bu arada önceki gün Fransa'nın Filistin'i tanıyacağı açıklamasının ardından bir destek de Çin'den geldi. Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan tam bağımsız ve egemen Filistin'i desteklediklerini söyledi.
3 TÜRK SERBEST!
İsrail polisi, Doğu Kudüs'te 3 Türk vatandaşını Filistinlilere destek verdiği için gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan vatandaşlar, kefaletle serbest bırakıldı.
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