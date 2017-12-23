 ;
Yol Durumu
  1. Cesedi kıyıya vurdu
  2. Çikolata paketinden ‘ecstasy ’ çıktı

Erdoğan'dan 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığına ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığını ziyaret etti.

Erdoğandan 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığına ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığını ziyaret etti.

'taki temaslarının ardından Tümen Komutanlığına geçen , burada yetkililerden brifing aldı.

3

Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile Şırnak Valisi Mehmet Aktaş eşlik etti.
Etiketler: ,
  • 23 Aralık 2017, Cumartesi 23:57
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar