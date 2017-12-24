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Askere alınmada flaş değişiklik! Hepsi terhis edilecek

Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybeden sivillerin çocukları ve kardeşleri istekli olmadıkça silah altına alınmayacak.

Askere alınmada flaş değişiklik! Terhis edilecek

Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, askerlik görevlerini yerine getiren yükümlülerle teröreyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanması sırasında yardımcı olan sivillerden Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybedenlerin çocukları ve kardeşleri istekli olmadıkça silah altına alınmayacak, silah altındakiler istemeleri durumunda terhis edilecek.

YENİ VAKIF
Olağanüstü hal kapsamındaki 696 sayılı ile şehit yakınları ile gazilere manevi ve maddi destek sağlamak, toplumla ve kendi aralarında iletişim ve dayanışmalarını güçlendirmek amacıyla Ankara'da Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı kuruldu.
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  • 24 Aralık 2017, Pazar 08:41
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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MEMO MEMO

Çok güzel uygulama Allah razı olsun görevden ziyade ailesine 2. Acıyı yaşatmamak ve sahip çıkma anlamında ihtiyaç olduğunu düşünüyorum

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 24.12.2017 08:53
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