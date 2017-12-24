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'a Sudan'da "Kudüs teşekkürü"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi , Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in eşi Widad Babiker Ömer Modawi ile görüştü.

Emine Erdoğana Sudanda Kudüs teşekkürü

Erdoğan'ın Hartum ziyaretine eşlik eden , Sudan Cumhurbaşkanı El-Beşir'in eşi Modawi ile Dostluk Sarayı'nda bir araya geldi.

Modawi, bakan ve milletvekillerinden oluşan heyetiyle Emine Erdoğan'ın şahsında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye'ye Kudüs konusundaki duruşu dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

Sudanlı heyet, Türkiye'nin, İslam dünyasının sorunları konusundaki öncü rolü nedeniyle takdirlerini de ifade etti.

Emine Erdoğan da Türkiye'nin her zaman Sudan'ın kalkınma süreçlerine destek olacağını, dost ve kardeş Sudan halkının her zaman yanında bulunacaklarını söyledi.

Aile fotoğrafının çekilmesiyle sona eren görüşmeye, Türk heyetinden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın eşi Şule Akar ve bazı bakan eşleri de katıldı.
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  • 24 Aralık 2017, Pazar 22:34
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