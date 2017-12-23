Doğan Medya'nın amiral gemisi Hürriyet Gazetesi'nde işten çıkarmalar yaşandı.

30 kişinin görevine son verileceği belirtilirken, işten çıkarılan isimler arasında Yazı İşleri Müdürü Tufan Türenç de yer aldı.

MALİ KÜÇÜLME OPERASYONU

Gazete yönetiminin, "mali gerekçelerle küçülme operasyonu" olarak nitelendirdiği işten çıkarmalar, önümüzdeki hafta da devam edecek.

Hürriyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Tufan Türenç, görevde olduğu dönemde attığı tweet'ler ile sık sık gündeme geliyordu.