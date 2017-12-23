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'ten kovuldu

Gazetesi Yazı İşleri Müdürü 'in gazetedeki görevine son verildi.

Tufan Türenç Hürriyetten kovuldu

Doğan Medya'nın amiral gemisi Gazetesi'nde işten çıkarmalar yaşandı.

30 kişinin görevine son verileceği belirtilirken, işten çıkarılan isimler arasında Yazı İşleri Müdürü de yer aldı.

MALİ KÜÇÜLME OPERASYONU
Gazete yönetiminin, "mali gerekçelerle küçülme operasyonu" olarak nitelendirdiği işten çıkarmalar, önümüzdeki hafta da devam edecek.

Yazı İşleri Müdürü Tufan Türenç, görevde olduğu dönemde attığı tweet'ler ile sık sık gündeme geliyordu.
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  • 23 Aralık 2017, Cumartesi 12:12
YORUMLAR 6 yorum yapıldı

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ordu 52 ordu 52

bunların devri bitti artık inanın bunların yazılarını okuyan insan sayısı gün geçtikçe azaldığı için kendiliğinden imha olan faydasız sözde fikir babaları...sözcüde kadroya girebilir fosiller orada buluşuyor.

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evet7
hayır0
cevapla 23.12.2017 14:52
ld ld

doğan medyası boyle kullanı atar bır tuvalet kağıtı gibi .

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evet5
hayır0
cevapla 23.12.2017 13:50
sarıkayalı sarıkayalı

niye darbe oluyor biz muslümanız 1.veya 2 . müebbet verde yapsınlar

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evet2
hayır0
cevapla 23.12.2017 13:47
ihpus ihpus

Karatersiz insanların son kullanma tarihi her daim olmuştur.!

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evet5
hayır0
cevapla 23.12.2017 13:30
&#246;z.t. öz.t.

amiral gemisimi ben karilar hamami biliyordum daha okuyan varmi bu gzeteyi.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 23.12.2017 13:15
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