Doğan Medya'nın amiral gemisi Hürriyet Gazetesi'nde işten çıkarmalar yaşandı.
30 kişinin görevine son verileceği belirtilirken, işten çıkarılan isimler arasında Yazı İşleri Müdürü Tufan Türenç de yer aldı.
MALİ KÜÇÜLME OPERASYONU
Gazete yönetiminin, "mali gerekçelerle küçülme operasyonu" olarak nitelendirdiği işten çıkarmalar, önümüzdeki hafta da devam edecek.
Hürriyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Tufan Türenç, görevde olduğu dönemde attığı tweet'ler ile sık sık gündeme geliyordu.
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bunların devri bitti artık inanın bunların yazılarını okuyan insan sayısı gün geçtikçe azaldığı için kendiliğinden imha olan faydasız sözde fikir babaları...sözcüde kadroya girebilir fosiller orada buluşuyor.
doğan medyası boyle kullanı atar bır tuvalet kağıtı gibi .
niye darbe oluyor biz muslümanız 1.veya 2 . müebbet verde yapsınlar
Karatersiz insanların son kullanma tarihi her daim olmuştur.!
amiral gemisimi ben karilar hamami biliyordum daha okuyan varmi bu gzeteyi.
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