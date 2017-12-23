Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Hakkari il kongresi öncesinde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Yüksekova'da havalimanı açılışına geldim. Fakat tehditlerle kimseyi göndermediler. Oradan hastane açılışına geldim. Tabi gene üzgündüm. Ben Hakkari halkını sevdiğim için bu lüks hastaneleri buraya yaptık. Acaba bunlar ne için bizim buradaki kardeşlerimi bizden uzak tutmak için tehdit ediyorlar diye üzüldüm. O günden bir hatıram var… Bir hamile kardeşim yanıma geldi dedi ki: 'Evimizi bastılar ve bana tekme tokat giriştiler' dedi. Düşünebiliyor musunuz? Bir hamile kadına bunu yapabiliyorlar!" dedi.