Trump terör örgütüne yeni isim verip imzayı attı

Pentagon'un 2018 mali bütçesinde Suriye'ye ağır silah yollamayı sürdürüceği yaz aylarından itibaren sızmaya başlamıştı. 24 Kasım'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde 'YPG'ye bundan sonra silah gitmeyecek' diyen ABD Başkanı Donald Trump, Pentagon'un mayıs ayında hazırladığı bütçesini o telefondan 18 gün sonra yani 12 Aralık'ta imzaladığı ortaya çıktı. Suriye'deki eğit-donat programı için ayrılan 500 milyon dolarlık bütçe de onay alırken bu paranın hangi kalemlere harcanacağı detaylandırıldı.

Pentagon tarafından hazırlanan bütçe eklerinde Suriye Demokratik Güçleri (SDG) yerine 'incelemeden geçmiş Suriye muhalefeti' (Vetted Syrian Opposition/VSO) ifadesi kullanıldı. SDG ve ana unsuru YPG'ye doğrudan atıf olmasa da silahların büyük çoğunluğu terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye gitmeye devam edecek.

25 BİN TERÖRİST

Trump bütçeyi onaylayarak Pentagon'un 2018'de bu gruplara aralarında binlerce tanksavar, ısı güdümlü füze, roketatar ve doçkanın da bulunduğu sofistike silahları gönderme önerisini kabul etmiş oldu. Eğit-donat fonu kapsamında 2018 yılı için Irak'a 1 milyar 269 milyon dolar, Suriye'ye ise 500 milyon dolar ayrıldı. Pentagon'un Suriye stratejisi 2018 yılında SDG içindeki Arap unsurların artırılmasını öngörüyor. Bütçede şu ana kadar Suriye'de eğit-donat kapsamında desteklenen muhalif sayısı 25 bin olarak gösterildi. 2018 yılında ABD tarafından desteklenen savaşçı sayısının 5 bin kişilik bir artışla 30 bin kişiye çıkmasının planlandığı belirtildi.





PENTAGON'UN GEREKÇESİ

Suriye'nin büyük ölçüde DEAŞ'tan temizlenmiş olmasına karşın ABD'nin yerel ortaklarına silah ve mühimmat gönderme gerekçesi Pentagon bütçesinde şöyle ifade edildi: "Bu güçler 2017'de IŞİD'den temizlenen alanları tutuyor ve bir yandan da kalan IŞİD artıklarını temizlemeye devam ediyor. ABD'nin askeri hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi için savaşta ölen güçlerin yerine yenileri konulmalı. Operasyonlarda momentum ve güvenliğin sağlanması için 'incelemeden geçmiş Suriye muhalefeti' (VSO) silah, mühimmat ve araçlarla donatılmalı."

KİŞİ BAŞINA 200 İLA 400 DOLAR

DEAŞ ile mücadelenin zirvede olduğu 2017'de ABD Savunma Bütçesi'nden Suriye'de eğit-donat fonu için ayrılan 430 milyon doların 322.5 milyon doları silah, mühimmat ve teçhizat için kullanılmıştı. 2018 bütçesinde ise Suriye'de eğit-donat fonu için ayrılan 500 milyon doların 393.3 milyonu silah, mühimmat ve teçhizat için kullanılacak. Gönderilecek diğer partiler arasında üniformalar, kol saatleri, telsizler, dürbünler, telsiz telefonlar, metal dedektörler gibi 'öldürücü olmayan' ekipmanlar var. Bunlar için ayrılan para ise 104 milyon 495 bin dolar. ABD liderliğindeki koalisyon için savaşan Suriyelilerin maaşları ve masrafları için 2018 yılında ayrılan para ise 21 milyon 600 bin dolar. Kişi başına verilen ücretin aylık 200 ila 400 dolar arasında olduğu belirtildi.





SİLAHLAR İÇİN C-17 UÇAĞINDAN 50 SORTİ

Ulaşım masrafları ise savaşçılarınkinden yüksek. En yüksek kalem silah ve mühimmatın sahaya getirilmesi için yapılan yol. Pentagon'a göre bu C-17 uçağının 50 sortisi demek ki C-17'nin her dolu kalkışının maliyeti 500 bin dolar. Karayoluyla Suriye'ye giden silahların büyük bölümünün ise Kuveyt ve Ürdün üzerinden gönderileceği kaydedildi. Suriye'deki eğit-donat fonundan 2018'de silah ve mühimmatın sahaya ulaştırılması için ayrılan ulaşım parası ise 40 milyon dolar.