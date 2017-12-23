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'den bağımsız 'e destek!

'den 'e kritik bir destek geldi. Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan tam bağımsız ve egemen Filistin'i desteklediklerini söyledi. Öte yandan Vang, Filistin halkına birleşmeleri, sorunları diyalog ile çözmeleri, BM'nin bu konuda rolünü artırmaları ve barış çağrısı için seslerini yükseltmeleri çağrısında bulundu.

Çinden bağımsız Filistine destek!

Şinhua ajansı haberine göre Bakan Dışişleri Bakanı Vang Yi, başkent Pekin'de Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın özel temsilcileri Ahmet Majdalani ve Nabil Shaath ile bir araya geldi.

İki devletli çözümü benimsediklerini belirten ve bu konuda uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yapan Vang, "Filistin sorunu ortada kökleşmiş bir sorundur. Bu sorun çözülmeden Ortadoğu'da barış sağlanamaz." ifadelerini kullandı.

"BAĞIMSIZ VE EGEMEN FİLİSTİN'İ DESTEKLİYORUZ"
Bakan Vang, sıkı bir şekilde, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan tam bağımsız ve egemen Filistin'i desteklediklerini ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda ABD'nin tehditlerine rağmen kabul edilen Kudüs kararının sadece uluslararası toplumun fikir birliğindeki kesin tavrı yansıtmadığını vurgulayan Çin Dışişleri Bakanı, bu kararın ayrıca Ortadoğu'da barış sürecinin hızlandırılması için de bir çağrı anlamına geldiğini kaydetti.

BM BU KONUDA SESİNİ YÜKSELTMELİ
Vang, son olarak, Filistin halkına birleşmeleri, sorunları diyalog ile çözmeleri, BM'nin bu konuda rolünü artırmaları ve barış çağrısı için seslerini yükseltmeleri çağrısında bulundu.

Özel temsilciler Majdalani ve Shaath ise Çin'in Filistin halkına olan desteği için teşekkür etti.
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  • 23 Aralık 2017, Cumartesi 09:24
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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T&#252;rkiyem Türkiyem

Koskoca denilen Çin daha yeni yeni itiraz etmeye başlıyor. Hepiniz topunuz bir Erdoğan etmezsiniz. Bizdeki yürek evelallah hiçbir millette yok.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 23.12.2017 18:25
HASAN HASAN

küdüs vatikan gibi tek ülke gibi olmalı

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 23.12.2017 11:39
ihsan ihsan

çin ve rusun desteklemesi önemli abd rahat olamaz

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 23.12.2017 11:28
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