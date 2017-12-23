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’nin yeni kargo uçağı İstanbul’da



Hava kargo taşımacılığında kapasitesini her geçen gün arttırmaya devam eden 'nin alt markası , 2017 yılı içerisinde sipariş ettiği ikinci Boeing -777F model kargo uçaklarından ikincisini de İstanbul'a getirdi. ABD'li uçak üreticisi Boeing'in Seattle'daki tesislerinden havalanan uçak, öğren saatlerinde Atatürk Havalimanı'na teker koydu. Turkish Cargo, 102 ton taşıma kapasitesine sahip Boeing -777F modelinin ilkini ise Aralık ayının başında bünyesine katmıştı.
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  • 23 Aralık 2017, Cumartesi 16:23
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