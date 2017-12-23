



Hava kargo taşımacılığında kapasitesini her geçen gün arttırmaya devam eden THY'nin alt markası Turkish Cargo, 2017 yılı içerisinde sipariş ettiği ikinci Boeing -777F model kargo uçaklarından ikincisini de İstanbul'a getirdi. ABD'li uçak üreticisi Boeing'in Seattle'daki tesislerinden havalanan uçak, öğren saatlerinde Atatürk Havalimanı'na teker koydu. Turkish Cargo, 102 ton taşıma kapasitesine sahip Boeing -777F modelinin ilkini ise Aralık ayının başında bünyesine katmıştı.