 ;
Yol Durumu
  1. CHP'li Battal İlgezdi için hesap vakti
  2. Arife’yi yaşatalım

Ölüme seyahat!

Ölüme seyahat!
İzmir 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde son sınıf öğrencisi 4 arkadaş, kiraladıkları araç ile arkadaşlarını ziyaret etmek için Aydın'a doğru yola çıktı. Sefa Şahin (23) idaresindeki otomobil, Germencik'e geldiğinde kayganlaşan yolda seyreden Hüseyin A'nın kullandığı yüklü kamyona arkadan çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak durabildi. Otomobildeki Yasin Malgaç (23), Enes Yayla (23) ve İbrahim Kal'ın (23) öldüğü belirlendi. Ağır yaralanan Şahin ise, hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin arkadaşları, gözyaşlarına boğuldu. Hüseyin A. gözaltına alındı.
Etiketler:
  • 23 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar