Ölüme seyahat!

İzmir 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde son sınıf öğrencisi 4 arkadaş, kiraladıkları araç ile arkadaşlarını ziyaret etmek için Aydın'a doğru yola çıktı. Sefa Şahin (23) idaresindeki otomobil, Germencik'e geldiğinde kayganlaşan yolda seyreden Hüseyin A'nın kullandığı yüklü kamyona arkadan çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak durabildi. Otomobildeki Yasin Malgaç (23), Enes Yayla (23) ve İbrahim Kal'ın (23) öldüğü belirlendi. Ağır yaralanan Şahin ise, hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin arkadaşları, gözyaşlarına boğuldu. Hüseyin A. gözaltına alındı.