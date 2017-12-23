Kalp acısı

Organ bağışının ne kadar önemli olduğu bir kez daha gözler önüne serildi. İstanbul Ümraniye'de oturan Çiftçi ailesinin biricik oğlu Ömer Asaf 9 yaşında kalpyetmezliğine yenildi. 2.5 yaşındayken kalp hastalığı ile tanışan Ömer Asaf'ın ölümü ailesini kahretti. Yıllardır oğlunun kalp nakli beklediğini söyleyen baba Sedat Çiftçi, "Uygun kalpbulunsaydı oğlum şimdiyaşıyor olacaktı. Organnakli konusunda toplumdaha hassas davranmalı" dedi. Ömer'i memleketi Rize'ye götüren Sedat Çiftçi, gözyaşları içerisinde oğlunun tabutunun başında bekledi. Ayakta duramayan Çiftçi'yi yakınları güçlükle sakinleştirdi. Küçük yaşta kalp yetmezliğine yenik düşen Ömer Asaf'tan geriye ise ailesiyle gittiği alışveriş merkezinde çekilen fotoğrafları kaldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.