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Kalp acısı

2.5 yaşında kalp hastalığı ile tanışan , hayata tutunamadı. Oğlunu kaybetmenin acısıyla sarsılan baba, ’Uygun kalp bulunsaydı oğlum yaşardı’ diye haykırdı

Kalp acısı
Organ bağışının ne kadar önemli olduğu bir kez daha gözler önüne serildi. İstanbul Ümraniye'de oturan Çiftçi ailesinin biricik oğlu Ömer Asaf 9 yaşında kalp yetmezliğine yenildi. 2.5 yaşındayken kalp hastalığı ile tanışan 'ın ölümü ailesini kahretti. Yıllardır oğlunun kalp nakli beklediğini söyleyen baba Sedat Çiftçi, "Uygun kalp bulunsaydı oğlum şimdi yaşıyor olacaktı. Organ nakli konusunda toplum daha hassas davranmalı" dedi. Ömer'i memleketi Rize'ye götüren Sedat Çiftçi, gözyaşları içerisinde oğlunun tabutunun başında bekledi. Ayakta duramayan Çiftçi'yi yakınları güçlükle sakinleştirdi. Küçük yaşta kalp yetmezliğine yenik düşen Ömer Asaf'tan geriye ise ailesiyle gittiği alışveriş merkezinde çekilen fotoğrafları kaldı.
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  • 23 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
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