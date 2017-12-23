İşte Fuat Uğur'un 'Garo Paylan ve PKK'nın "suikast" tezgâhı' başlıklı bugünkü yazısı:

Bu HDP'li vekil, önceki gün Meclis'te düzenlediği basın toplantısında başta Almanya olmak üzere, Avrupa'da yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına suikastlar düzenleneceğini, bunu da MİT'e bildirdiğini söyledi. İddiasına göre 3 suikastçı devrede ve bu 3 tetikçiyi devreye sokan YAPI durdurulmalı. Garo Paylan "Bu benim aldığım bir istihbarat ve pek çok kaynaktan da doğrulattım" dedi ve "Böyle bir şey yaşanırsa sorumluluk hükûmetindir" diye de ekledi...

Bildiklerime sıra gelecek ama Paylan'ın açıklamasından ilk anladığım şu oldu:

Sorumluluğun hükûmette olacağı suikastlar düzenlenecek ve bunu da hazırlayan bir yapı var. Üç suikastçı mevcut ama onların isimleri belli değil. Suikastlar kime yönelik düzenlenecek keza o da...

Garo Paylan'ın açıklaması Cumhuriyet'e manşet oldu. Hemen aynı günden itibaren Avrupa'nın tüm FETÖ'cü internet sitelerinde ilk haber olarak takdim edildi.

GARO PAYLAN DOĞRU SÖYLÜYOR, SUİKAST YAPILACAK!

Yukarıdaki ara başlık ironi olsun diye yazılmadı.

Evet, Garo Paylan esasında doğru söylüyor. Avrupa'da suikast hazırlıkları var ve bunun bir süredir ön yoklamalarının çekildiği malum.

Suikastların kimlere yapılacağı da belli. "İsimler" olarak değil ama "kesimler" olarak biliniyor.

Kim tarafından biliniyor?

En azından Garo Paylan'a bu 'SUİKAST BİLGİSİ'ni aktaranlar tarafından. Çünkü suikastları zaten dediğim gibi bu "meşum bilgi"yi Paylan'a aktaranlar ve arkasındaki odaklar planlıyorlar.

Ve bu bir PKK-FETÖ-BND ortak prodüksiyonu.

HEDEFTE, PKK İÇİNDE OLUP DA YÜZÜNÜ DEVLETE DÖNMÜŞLER VAR

Hedefte kimlerin olduğunu yazarken yukarıda "kesimler" tanımını kullandım.

İşte o "kesimler", PKK'nın yeniden silaha sarılıp barış sürecini elinin tersiyle bir kenara itmesiyle birlikte örgütle yollarını ayırıp kenara çekilen Kürtler. Aralarında iş adamı, esnaf, akademisyenlerin bulunduğu pek çok kişi PKK tarafından "Ayağınızı denk alın" denilerek tehdit ediliyor. Çünkü PKK o Kürtlerin Türkiye Cumhuriyeti devletine çalıştığı kanaatinde. Muhtemeldir ki iş birliği yaptığı FETÖ terör örgütü onlara bu konuda "istihbarat" sağlıyor.

Hatırlayacaksınız, zamanında PKK içinde görev yapan istihbarat elemanlarının listesinin FETÖ tarafından Kandil'e iletilmesine benzer bir durumla karşı karşıyayız.

Garo Paylan neyi kastettiğimi gayet iyi anlıyor.

BİR TAŞLA İKİ KUŞ VURMAK İSTİYORLAR

Planladıkları şu:

Hem kendilerine sorun çıkaran kişileri ortadan kaldıracaklar, hem de cinayetleri Türkiye Cumhuriyeti devletine yükleyecekler.

Sonra da "Kürt ve devrimci kardeşlerimiz katledildi, katil de T.C.'dir" diye yaygara koparacaklar. Bunu kendi kitle tabanları dâhil tüm Avrupa'ya yutturup Garo Paylan'ın "Avrupa'da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik suikastlar planlanıyor" algısını "somut cinayet"le taçlandırıp güçlendirecekler.

Ama suikastların inandırıcı olabilmesi için arasına kendilerinden yana olan ama çok da işe yaramadığını düşündükleri ilgisiz ve Garo Paylan'ın tarif etmeye çalıştığı tanınmış bir ismi de koyabilirler.

BND KONTROLLÜ ALMAN MEDYASI İLK SİNYALİ ÇAKTI

Şimdi bu suikastların zemini nasıl oluşturuluyor ve suikastlar sonrası faturanın Türkiye'ye çıkarılması için hangi ön hazırlıklar yapılıyor bir bakalım isterseniz:

12 Aralık tarihli BND kontrollü Bild ve ZDF gibi yayın organları Almanyalı Osmanlılar diye bir örgüt, çete uydurdu ve bunların "Erdoğan'ın paramiliter ordusu" olduğu gibi bir absürtlük Alman kamuoyuna her zaman olduğu gibi bir güzel yedirildi. Bu çetenin PKK'lıların Bahoz adlı çetesiyle çatışma hâlinde olduğu da vurgulanarak işin içine bir de AK Partili vekil Metin Külünk katılınca YALANCI DOLMA tadından yenmez hâle geldi.

Zaten Garo Paylan da DW'ye verdiği demeçte Metin Külünk'ü bu "örgüt"le ilişkilendirmeyi ihmal etmedi.

Bu arada bizim Medya Kritik programında tam BİR YIL önce, Cem Küçük'ün söylediği bazı sözlerin gündeme getirilip bu planlı suikast için "sorumlu" üretilmeye çalışılması ayrı bir FETÖ operasyonu olarak dikkat çekmekte.

Daha da vahimi, FETÖ karşıtlığıyla ünlü bazı yazarların da bu tezgâha gelmesi.

SUİKAST OLURSA SORUMLUSU GARO PAYLAN'IN O "KAYNAKLARI"DIR

Organize işler bunlar.

Kısaca çalışmaları tam gaz yürüyor.

CIA aparatları FETÖ, PKK ve DEAŞ durmamacasına faaliyette.

Evet, Garo Paylan! Kısaca, senin eline bu 'BİLGİ'leri kimin tutuşturduğu biliniyor.

Gel, bu pis ve canice plâna ortak olmamak için o kaynaklarınla ilişkini kopar.

Buradan tekrar söylüyorum, eğer Avrupa'da bir suikast olursa sorumlusu Garo Paylan'ın SUİKAST bilgisini aldığı kesimlerdir.