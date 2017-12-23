BAE Büyükelçiliği'nin bulunduğu sokağın ismi değişiyor

BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed, Medine'yi İngilizlere karşı koruyan ve kutsal emanetleri güvenli bir şekilde İstanbul'a taşıyan Fahrettin Paşa'yı hırsızlıkla suçladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da hedef alan Zayed, iki ülke arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden oldu.
"SENİN CEDDİN NEREDEYDİ"
Zayed'in küstah sözlerine cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ey zavallı, Fahrettin Paşa Medine'yi korurken senin ceddin neredeydi?" ifadelerini kullandı.
UNUTULMAYACAK HAMLE
BAE-Türkiye arasında yaşanan gerilimin ardından, Ankara'da BAE Büyükelçiliği'nin bulunduğu sokağın isminin değiştirilmesine karar verildi.
Çankaya'da bulunan BAE Büyükelçiliği'nin bulunduğu 613. Sokak, Fahrettin Paşa Sokak olarak değiştirilecek.
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BU DAMI GOL DEĞİL...
Sokağın ismi çok güzel oldu.
Hey Kurban oldugum ALLAH zoruna gitmesin ama sen bu kulunu yaratirken cokmu düsündün.Benim diyecegim zaten MAYMUNA benziyor sende herhalde orta mali maymunu oynasin diye böyle yarattin.Birde sunuda anlayamiyorum ALLAHIM peygamber topraklarina bu hayvanlari nasil saliverdin.Dertleri gücleri LÜKS- KADIN VE PARA.Güclünün poposunu yalaya yalaya agizlari ... kokuyor.Asil müslüman benim utandim nokta koydum.
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