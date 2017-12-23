 ;
Yol Durumu
  1. Diğerbakır!
  2. Adalet 'Japon'da

BAE Büyükelçiliği'nin bulunduğu sokağın ismi değişiyor

Fahrettin Paşa'ya dil uzatan BAE Dışişleri Bakanı'na, Ankara'daki büyükelçilik üzerinden unutulmayacak mesaj gönderildi.

BAE Büyükelçiliğinin bulunduğu sokağın ismi değişiyor

BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed, Medine'yi İngilizlere karşı koruyan ve kutsal emanetleri güvenli bir şekilde İstanbul'a taşıyan Fahrettin Paşa'yı hırsızlıkla suçladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da hedef alan Zayed, iki ülke arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden oldu.


"SENİN CEDDİN NEREDEYDİ"
Zayed'in küstah sözlerine cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ey zavallı, Fahrettin Paşa Medine'yi korurken senin ceddin neredeydi?" ifadelerini kullandı.

UNUTULMAYACAK HAMLE
BAE-Türkiye arasında yaşanan gerilimin ardından, Ankara'da BAE Büyükelçiliği'nin bulunduğu sokağın isminin değiştirilmesine karar verildi.

Çankaya'da bulunan BAE Büyükelçiliği'nin bulunduğu 613. Sokak, Fahrettin Paşa Sokak olarak değiştirilecek.
Etiketler: ,
  • 23 Aralık 2017, Cumartesi 13:24
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (3 yorum)
HAYDAR.. HAYDAR..

BU DAMI GOL DEĞİL...

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 23.12.2017 16:39
Ahmet Ahmet

Sokağın ismi çok güzel oldu.

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır0
cevapla 23.12.2017 16:25
Kareas Kareas

Hey Kurban oldugum ALLAH zoruna gitmesin ama sen bu kulunu yaratirken cokmu düsündün.Benim diyecegim zaten MAYMUNA benziyor sende herhalde orta mali maymunu oynasin diye böyle yarattin.Birde sunuda anlayamiyorum ALLAHIM peygamber topraklarina bu hayvanlari nasil saliverdin.Dertleri gücleri LÜKS- KADIN VE PARA.Güclünün poposunu yalaya yalaya agizlari ... kokuyor.Asil müslüman benim utandim nokta koydum.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır2
cevapla 23.12.2017 13:46
Haberin tüm yorumlarını okuyun (3 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar