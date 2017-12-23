'Duygu'sal

RİZE'de MuhammetŞerminTemizel çiftinin kızıBerrah (2.5), işitme engelliolarak dünyaya gözlerini açtı.Aile çocukların duyabilmesi içinRize Eğitim ve AraştırmaHastanesi'ndeki doktorlarınkapısını çaldı. Doktorlar, birdizi testlerin ardından küçükçocuğa biyonik kulak takılmasıyönünde karar aldı. Berrah, 27Kasım'da operasyon masasınayattı. Doç. Dr. Emine Emirve ekibi, hastaya biyonikkulak taktı. Ameliyatın ardındanminik Berrah'a işitme testiyapıldı. Küçük çocuk kulakarkalarına yerleştirilen cihaz vemıknatıslar sonucu duymayabaşladı. 2.5 yıllık hayatındaannesinin sesini ilk kezduyduğu için şaşıran Berrah,gözyaşlarını tutamadı.
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Operasyonu gerçekleştiren Doç. Dr. Emine Emir, "Bindebir oranda çocuklar işitmeengelli olarak doğmakta.Berrah geçirdiği operasyonsayesinde artık duyuyor" ifadelerini kullandı. Hastane Başhekimi Prof. Dr. HasanTürüt de yaptığı açıklamada, evlatları duymaya başlayan ailenin mutluluğunun herşeyden önemli olduğunuvurguladı.
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