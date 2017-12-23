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'Duygu'sal

Duygusal
RİZE'de MuhammetŞermin Temizel çiftinin kızı Berrah (2.5), işitme engelli olarak dünyaya gözlerini açtı. Aile çocukların duyabilmesi için Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki doktorların kapısını çaldı. Doktorlar, bir dizi testlerin ardından küçük çocuğa biyonik kulak takılması yönünde karar aldı. Berrah, 27 Kasım'da operasyon masasına yattı. Doç. Dr. Emine Emir ve ekibi, hastaya biyonik kulak taktı. Ameliyatın ardından minik Berrah'a işitme testi yapıldı. Küçük çocuk kulak arkalarına yerleştirilen cihaz ve mıknatıslar sonucu duymaya başladı. 2.5 yıllık hayatında annesinin sesini ilk kez duyduğu için şaşıran Berrah, gözyaşlarını tutamadı.

ÜCRETSİZ AMELİYAT!
Operasyonu gerçekleştiren Doç. Dr. Emine Emir, "Binde bir oranda çocuklar işitme engelli olarak doğmakta. Berrah geçirdiği operasyon sayesinde artık duyuyor" ifadelerini kullandı. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Hasan Türüt de yaptığı açıklamada, evlatları duymaya başlayan ailenin mutluluğunun her şeyden önemli olduğunu vurguladı.
  • 23 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
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