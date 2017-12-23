Devlet baba

4 AYLIK ARAŞTIRMA
Anne Mehtap Nur Kazancı, evladını bulmak için çalmadık kapı bırakmadı. Sonunda AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'e mektup yolladı. Acılı kadın, içinde bulunduğu durumu Keşir'e anlattı. Keşir de bu bilgileri Başbakan Binali Yıldırım ile paylaştı. Yıldırım, Alparslan'ın Türkiye'ye getirilmesi için düğmeye bastı. Ayrıca Irak Başbakanı Haydar El-İbadi'yi de Alparslan'ı anlattı.
Alparslan'ın babasının Irak'ta bir eylem sırasında öldüğü anlaşıldı. Teröristin, Bağdat'ta ikinci bir evlilik yaptığı ve bu kadının da başka bir terör eyleminde öldüğü saptandı. MİT de küçük Alparslan'ın adının Yusuf olarak değiştirildiğini ve DEAŞ'tan kaçanların tutulduğu bir kampta olduğu bilgisine ulaştı. İki ülke arasındaki diplomatik girişimlerin sonuç vermesiyle, Irak Hükümeti minik Alparslan'ı kamptan alarak Bağdat Yetimhanesi'ne yerleştirdi. Ve 4 ay süren operasyon mutlu bir şekilde sonlandı.
Alparslan dün Ankara'da annesiyle kucaklaştı. 3 yıldır oğlunu göremeyen annenin evladıyla buluşması herkesi ağlattı. Yazıcı daha sonra oğlu ile birlikte Başbakan Binali Yıldırım'ı ziyaret etti. Yıldırım, "Irak'ta DEAŞ'a kaptırılan çocukları aileleri ile buluşturmaya çalışacağız. Alparslan bir sembol. Bundan sonra Alparslan'ın arkadaşları da gelecek ve bu hasret sona erecek" dedi.
ANNESİNİ TANIMADI
ALPARSLAN 4 yaşındayken kaçırılmıştı. Bu nedenle annesiyle ilk karşılaştığında onu tanımadı. Ancak annesinin sıcacık öpücüğü onu yaşadığı kabustan uyandırdı. Ankara'daki ziyaretin ardından annesiyle birlikte dün Düzce'deki evine ulaştı. Annesinin, bu süre içerisinde "bir gün gelecek" umuduyla özenle düzenlediği odasına girdi. Oyunlar oynadı.
Anne Kazancı, "Başbakan Yıldırım ve Milletvekili Keşir'e minnet borçluyum. Herkese çok teşekkür ederim. Oğlum artık yanımda, çok mutluyum. Bu mutluluk tarifsiz. Bunu yaşamanız lazım. Oğlumu görene kadar inanamadım. Başbakanımız'a minnettarım. Bugüne kadar hep geldi-gelecek diye bekliyordum ama geldiğini görünce inandım" ifadesini kullandı.
MUHAMMED'E DİL EĞİTİMİ VERİLECEK
Başbakan Yıldırım, İsrail askerleri tarafından acımasızca gözaltına alınan down sendromlu Filistinli Muhammed ile görüştü. Yıldırım, Muhammed et-Tavil'in Türkiye'de dil eğitimi alacağını ve kendisine psikolojik destek verileceğini söyledi.
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