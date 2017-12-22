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Başbakan Yıldırım, li Muhammed'le görüştü

, İsrail askerleri tarafından gözaltına alınıp serbest bırakılan ve psikolojik destek için Türkiye'ye getirilen down sendromlu li ve ailesini kabul etti.

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  • 22 Aralık 2017, Cuma 19:06
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