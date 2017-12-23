Denizde fırtına!

Deniz Ceylan, 1.5 ay evli kaldığı eski kocası İlker Lazoğlu’nun kendisine şiddet uyguladığını söyledi. Ancak devletin verdiği korumayı kabul etmedi! Tepkilere sinirlenen eski koca ise iddialara yanıt verdi: “Asıl mağdur olan benim. Lütfen Deniz benden uzak dursun...”
Samsun'da yaşayan DenizCeylan, 8 ay önce İlker Lazoğluile tanıştı. Ailesinin karşı çıkmasınarağmen Lazoğlu ile nikah masasınaoturan genç kadın, evliliğinde daha ilkhaftadan sorunlar başladı. İstanbul'ataşınmak isteyince kocası ile arası açıldı.1.5 ay evli kalan çift, tek celsedeboşandı. Ancak iddiaya göre Lazoğlu,Ceylan'ı tehdit etmeye başladı. Ceylan,sosyal medyadan yaptığı paylaşımda,"Ölmekten korkuyorum, lütfenbana yardım edin" ifadesini kullandı.Geçtiğimiz gün, basın açıklaması yapanCeylan, valiliğin kendisine verdiğikorumayı kabul etmediğini açıkladı."Evet, korumayı reddettim. Çünküsuçlu olan ben değilim. Nedenben hapsediliyorum? Asıl suçludışarıdayken, ben neden hapis gibi biryere atılmak isteniyorum?" ifadesinikullandı. Eski eşine tehdit mesajları atanLazoğlu ise suçlamalar karşısında sessizkalmadı. Eşinin kendisinden öç almak istediğini belirten koca, "Mağdurbenken, onlarınmağdur oluyorgibi görülmesiçok üzücü birolay. Sus sus dabir yere kadar.Deniz bendesevgiyi gördü,merhametigördü.Deniz bunukaybettiği içinöç almaya başladı. KesinlikleDeniz'le benim bir işim yok, istediği gibiyaşasın ama lütfen rica ediyorum Deniz'den,benden uzak dursun. Esas burada saklananbenim. Benim suç işleyip ceza almamıistiyor. Deniz ayrılmayı hazmedemediğiiçin benden öç almak istiyor. Ben bu sürezarfında eski eşimin değerini bu insansayesinde anladım. Asıl eski eşimi kırdıysamondan özür dilerim" dedi.
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