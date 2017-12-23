Denizde fırtına!

Samsun'da yaşayan Deniz Ceylan, 8 ay önce İlker Lazoğlu ile tanıştı. Ailesinin karşı çıkmasına rağmen Lazoğlu ile nikah masasına oturan genç kadın, evliliğinde daha ilk haftadan sorunlar başladı. İstanbul'a taşınmak isteyince kocası ile arası açıldı. 1.5 ay evli kalan çift, tek celsede boşandı. Ancak iddiaya göre Lazoğlu, Ceylan'ı tehdit etmeye başladı. Ceylan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Ölmekten korkuyorum, lütfen bana yardım edin" ifadesini kullandı. Geçtiğimiz gün, basın açıklaması yapan Ceylan, valiliğin kendisine verdiği korumayı kabul etmediğini açıkladı. "Evet, korumayı reddettim. Çünkü suçlu olan ben değilim. Neden ben hapsediliyorum? Asıl suçlu dışarıdayken, ben neden hapis gibi bir yere atılmak isteniyorum?" ifadesini kullandı. Eski eşine tehdit mesajları atan Lazoğlu ise suçlamalar karşısında sessiz kalmadı. Eşinin kendisinden öç almak istediğini belirten koca, "Mağdur benken, onların mağdur oluyor gibi görülmesi çok üzücü bir olay. Sus sus da bir yere kadar. Deniz bende sevgiyi gördü, merhameti gördü. Deniz bunu kaybettiği için öç almaya başladı. Kesinlikle Deniz'le benim bir işim yok, istediği gibi yaşasın ama lütfen rica ediyorum Deniz'den, benden uzak dursun. Esas burada saklanan benim. Benim suç işleyip ceza almamı istiyor. Deniz ayrılmayı hazmedemediği için benden öç almak istiyor. Ben bu süre zarfında eski eşimin değerini bu insan sayesinde anladım. Asıl eski eşimi kırdıysam ondan özür dilerim" dedi.