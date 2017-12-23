'Aşı'rıya kaçtı

Ezber bozan açıklamalarıyla gündem olan Prof. Dr. Canan Karatay, yine şaşırtmadı. Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, grip aşılarında alüminyum bulunduğunu ve bunun da Alzheimer'a sebep olduğu için sağlığa zararlı olduğunu öne sürdü. Açıklamalarına meslektaşlarından tepki geldi. Bir grup doktor, ortak açıklama yaptı: "Ünlü doktorumuza göre grip aşıları alüminyum içerdiği için tehlikeli. Bu ifadede bilimsel olarak pek çok yanlış var ancak biz sözü uzatmadan konunun uzmanı hekimler olarak sadece şunu söylemek istiyoruz. Grip aşılarının içinde alüminyum yoktur. Halka bu şekilde yanlış mesajlar vererek aşıdan soğutmak, çok sayıda kişinin hastalanmasına ve ölmesine neden olmak anlamına gelir"



PROTEİN TOZU TEHLİKELİ

Prof. Dr. Canan Karatay, dün bir konferansa katıldı. Muhabirlerin sorularını cevapladı. Ünlü doktor, özellikle spor salonlarında insanlara önerilen protein tozlarının ölüm saçtığını, sağlıklı bir şekilde protein almanın birçok yolu olduğunu belirtti. En doğal ve en ucuz proteinin yumurta olduğunu anlattı