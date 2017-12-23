'Aşı'rıya kaçtı

Ezber bozan açıklamalarıyla gündem olan Prof. Dr. Canan Karatay, yine şaşırtmadı. Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, grip aşılarında alüminyum bulunduğunu ve bunun da Alzheimer'a sebep olduğu için sağlığa zararlı olduğunu öne sürdü. Açıklamalarına meslektaşlarından tepki geldi. Bir grup doktor, ortak açıklama yaptı: "Ünlü doktorumuza göre grip aşıları alüminyum içerdiği için tehlikeli. Bu ifadedebilimsel olarak pek çokyanlış var ancak biz sözüuzatmadan konunun uzmanıhekimler olarak sadeceşunu söylemek istiyoruz.Grip aşılarının içinde alüminyumyoktur. Halka bu şekilde yanlış mesajlar vererek aşıdan soğutmak, çok sayıda kişinin hastalanmasına ve ölmesine neden olmak anlamına gelir"
PROTEİN TOZU TEHLİKELİ
Prof. Dr. Canan Karatay,dün bir konferansa katıldı.Muhabirlerin sorularınıcevapladı. Ünlü doktor,özellikle spor salonlarındainsanlara önerilen proteintozlarının ölüm saçtığını,sağlıklı bir şekilde proteinalmanın birçok yoluolduğunu belirtti. En doğalve en ucuz proteinin yumurtaolduğunu anlattı
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