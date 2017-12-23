Arife’yi yaşatalım

Antalya'da 3 yaşındaki Arife'nin henüz 5.5 aylıkken SMA hastası olduğu belirlendi. Devletin desteğiyle değeri 2 milyon lira olan 4 kutu ilaç, Arife'ye verildi. Küçük kız, 2 ay önce başladığı ilaç desteğini bitirdi. Anne Teslime Yıldırım, kızının 3 ay sonra gireceği kurula göre tedavisine devam edileceğini söyledi. "Kızım bedenini hareket ettirmeye başladı. İlaçlara devam etmek istiyoruz" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.