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Arife’yi yaşatalım

Arife’yi yaşatalım
'da 3 yaşındaki Arife'nin henüz 5.5 aylıkken SMA hastası olduğu belirlendi. Devletin desteğiyle değeri 2 milyon lira olan 4 kutu ilaç, Arife'ye verildi. Küçük kız, 2 ay önce başladığı ilaç desteğini bitirdi. Anne Teslime Yıldırım, kızının 3 ay sonra gireceği kurula göre tedavisine devam edileceğini söyledi. "Kızım bedenini hareket ettirmeye başladı. İlaçlara devam etmek istiyoruz" dedi.
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  • 23 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
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