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Meslekten ihraç edilenlere ilişkin ilk karar verildi

İşlemleri İnceleme Komisyonu, meslekten ihraç edilenlere ilişkin ilk kararını verdi.

Meslekten ihraç edilenlere ilişkin ilk karar verildi

Darbe girişimi sonrası ilan edilen olağanüstü hal () kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile işlerinden olan binlerce kişinin başvurusunu incelemeye başlayan komisyon, ilk kararını verdi. Komisyonun, incelemelerini bitirdiği dosyalardaki kararlar arasında mesleğe iade ile başvurunun reddi yönünde hükümler yer aldı.

İSİMLER HENÜZ BELLİ DEĞİL
Komisyonda incelenen 100'e yakın dosya karara bağlandı. Alınan karar göre bir kişinin işe iade talebi reddedildi. Mesleğe iade edilen isimler henüz belli değil.

100 BİNİN ÜZERİNE BAŞVURU
OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu Resmi Gazete'de yayımlanan 685 sayılı KHK ile kurulmuş ve 22 Mayıs'ta göreve başlamıştı.Resmi Gazete'de yayımlanan 685 sayılı KHK ile kurulan ve 22 Mayıs'ta göreve başlayan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'na, bugüne kadar 102 bin 432 başvuru yapılmıştı.
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  • 22 Aralık 2017, Cuma 10:55
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