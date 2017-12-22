Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti'nin İl Başkanları Toplantısında konuştu. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın Meclis'te söylediği sözlere tepki gösteren Erdoğan; "Türkiye'de en büyük sıkıntı, ana muhalefet sıkıntısıdır." dedi.

"HAMDOLSUN BÖYLE BİR MUHALEFET VAR"

Türkiye'nin en büyük handikapı, kendi içindeki gafilleri uyandırmakta yaşadığı zorluktur. Bugün ülkemiz sınır güvenliğinden ekonomiye kadar her alanda çok önemli bir mücadele yürütüyor. CHP'nin Grup Başkanvekili Meclis'te bir şeyler söylemiş. Adam sirkatin söylüyor, şecaat arzederken. Benim aziz milletin bu kadar güzellikler yapılırken onu kötüleyene 'iyi yaptın' der mi? Demediği için zaten sizi bu ülkede on yıllardır iktidar yapmıyor. Akıllanın, akıllanın. Hamdolsun böyle bir muhalefet var. Bunlar olsun ki AK Parti de hizmete devam etsin. Türkiye'deki ana muhalefet, ana hıyanet bu. Böyle bir gündem olabilir mi? Türkiye'de en büyük sıkıntı, ana muhalefet sıkıntısıdır. Nasıl aşacağız? AK Parti daha da güçlenerek aşacağız. 2019'da sandıkları patlatan bir millet olacak.

"CHP HIZLA FAŞİZME KAYIYOR"

Ana muhalefetin başındaki zat önümüzdeki seçimde Türkiye'nin iki tercihten birini yapacağını söylüyor. Bunları da demokrasiden yana olanlar ile otoriter rejimden yana olanlar olarak ifade ediyor. Bir insan demokrasiye gerçekten inanıyorsa milletin tercihine saygı duyar. Bu tercih sizin istediğiniz gibi olduğunda adına demokrasi, başka türlü tezahür ettiğinde adına otoriterlik derseniz siz demokratik değil, faşist olursunuz. CHP hızla faşizme kayıyor. Cilası sosyal demokrat olan, ama altını kazıdığınızda en müptezelinden bir faşizm çıkanın diğer söylediklerini ciddiye almak mümkün değil.

"AYNI ZIRVALIKLARI TEKRARLIYOR"

Dosyaları inceledim, bir şey göremedim diyerek, yolsuzlukları idrakinin farkında olmayan karikatür bir tip var. İddialarla bulundu. "Söylediklerin doğruysa siyaseti bırakacağım, sen de bırakacak mısın?" diye sordum. Hala aynı zırvalıkları tekrarlıyor. Bu zat hayatı boyunca devlet dışında para kazanamamış, ticaret yapamamış birisi. 14-15 yaşındaki çocuğunu SSK'lı yapacak kadar cesurdur ha. Eline tutuşturulan kağıtların ne anlama geldiğine dair zerre kadar fikri yoktur. Başbakanımız Meclis'te onun hesap uzmanlığını şöyle bir silkeleyip eline verdi. Söylediği her rakam yanlış, kurduğu her ilişki yanlış. Bu kadar yanlıştan çıka çıka bu karikatür tip çıkıyor.