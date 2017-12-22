"Bizi görünce tekbir getirdi"





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail askerleri tarafından gözaltına alınıp serbest bırakılan ve psikolojik destek için Türkiye'ye getirilen down sendromlu Filistinli Muhammed et-Tavil ve ailesini kabul etmişti. AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, Filistinli Muhammed ile görüşmesinin detaylarını anlattı.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;



"MUHAMMED BİZİM MİSAFİRİMİZ, BİZDEN BİR DE VATANDAŞLIK İSTİYOR"

29 yaşında down sendromlu Muhammed dün buradaydı. Bakanlarımızı ziyaret ettiler. Muhammed bir başka. Nerede bir İsrail askeri saldırıya geçiyorsa Muhammed orada. Oraya gidiyor ama kurşun falan isabet etmiyor. Geldi, içeri girerken zaten tekbir getirdi. Bir tarafta iman, öbür tarafta imansız paslı yürek var. Muhammed bizim misafirimiz, ama bizden bir de vatandaşlık istiyor. Burayı çok seviyor, Türkleri çok seviyor. Vatandaşlık istiyor. Aynı şekilde Cuneydi. 14-15 yaşındaki bu çocuğa eli silahlı her türlü teçhizatla beraber. İnsaf edin be. Bu terörün bir örneği değil mi? Sayın Trump niçin bunlara sessiz kalıyorsunuz. Bu bir mazlumdur, bu bir terörist değildir. Bu tavrı ortaya koyan İsrail askeri de burada teröristtir.



Annesini kucağında bir yavru. Anne yavrusuna sarılıyor. Geliyor, dipçikle ona saldırıyor. İsrail'de olduğu zaman hani sesiniz? Niye yoksunuz? Niye bağırmıyorsunuz? İşlerine gelmez.















